الثلاثاء 26 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فيديو يكشف ملابسات مشاجرة بأسلحة بيضاء في الإسكندرية

مشاجرة
مشاجرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، متضمنًا مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص وبحوزتهم أسلحة بيضاء.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين بتاريخ 24 أبريل الجارى أمكن تحديدهما طرف أول (سائق، وآخر عاطل)، طرف ثان 4 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرفين حال قيام الطرف الأول بشراء مستلزمات من محل أحد أفراد (الطرف الثانى) تطورت إلى مشاجرة تدخل على إثرها باقى أفراد الطرف الثانى وتعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر بالسب والشتم والتلويح بالأسلحة البيضاء دون حدوث إصابات، ولم يتقدم أحد للإبلاغ عن الواقعة أو تحرير ثمة محاضر.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة والأسلحة البيضاء المستخدمة وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مقطع فيديو فيس بوك مشاجرة المنتزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «8»

الأكثر قراءة

10 إصابات وخسائر بملايين الجنيهات فى حريق سوق المنشية.. والتجار: «البضاعة بقت رماد»

«الإدارية العليا» تلغي قرار علاء عبدالهادي بشطب محمد ثابت من عضوية اتحاد الكتاب

هل أوقفت الحكومة العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية القديمة؟

لم يرد على مكالمته.. ماكرون يتجاهل اتصال جونسون بعد الفوز برئاسة فرنسا

مصرع وإصابة 8 مواطنين.. أسماء ضحايا محور كلابشة بأسوان

استعدادًا لعيد الفطر.. جولات تفقدية لرؤساء الأحياء للوقوف على معدلات الإنجاز بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا في جعبة الحرب الروسية الأوكرانية من تأثيرات مباشر.. في شرق المتوسط؟

منى رجب

ملحمة خالد النبوى| راجعين يا هوى.. متعة الدراما الاجتماعية فى رمضان

محمد المعتصم

«العائدون».. إعادة عرض المسلسل واجب وطنى

محمود خليل

«الضيف».. وأزمة «سها هانم»

ماجد حبته

عن قلة الحيلة

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. والمصالح تحكم «4»

د. داليا مجدي عبدالغني

الاختيار.. أفضل قرار درامى

حسين دعسة

قيادات مصر والأردن والإمارات، جدية الدور العربي الإقليمي.. الوصاية الهاشمية حماية للقدس

صور

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

المصريون يقضون شم النسيم فى حديقة الحيوان

محطة تل أبيب

المزيد

الدول العربية تدعو إسرائيل لاحترام الوضع التاريخى للأماكن المقدسة

مصر تدعو إسرائيل لـ تحرير كل الأراضي التي احتُلت منذ عام 1967

مسئولون أمميون يطالبون بتمويل 6 منظمات فلسطينية صنفتها إسرائيل إرهابية