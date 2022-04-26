مصرع وإصابة 8 مواطنين.. أسماء ضحايا محور كلابشة بأسوان

لقي 6 أشخاص مصرعهم واصيب اثنان آخران من أسرتين كانوا في طريقهم إلى منزلهم بمنطقة البيارة بمركز كوم أمبو، إثر حادث تصادم سيارتين على طريق محور كلابشة في محافظة أسوان.

كشفت التحريات، عن أن الحادث وقع على طريق محور كلابشة مساء أمس الإثنين، بين شاحنة مواد بترولية وسيارة ملاكى "7 راكب" بداخلها 8 أشخاص كانوا عبارة عن أسرتين عائدين من مدينة أسوان بعد الاحتفال بشم النسيم وفى طريقهم إلى منزلهم بمنطقة البيارة بمركز كوم أمبو، واصطدمت السيارة الملاكى بشاحنة المواد البترولية من الخلف ونتج عن الحادث مصرع 6 أشخاص وإصابة اثنين آخرين.

وأسفر الحادث عن مصرع "صموئيل بدير أيوب، وزوجته ماريان نصر نصيف، وابنهم مارك صموئيل، ورامي صفوت أنور، وزوجته بسنت بطرس فؤاد، وابنهم روجيه رامي صفوت"، بينما أصيب كل من توماس صموئيل بدير وبيشوي رامي صفوت، وتم نقلهما إلى مستشفى كوم أمبو لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وشهد الطريق الصحراوي الغربي "أسوان- القاهرة" أمس أيضاً حادث تصادم بمنطقة نزلة مدينة السباعية بين سيارة أجرة ميكروباص وأخرى نقل، وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى إدفو لتلقى العلاج.