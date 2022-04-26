الثلاثاء 26 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

10 وظائف قيادية شاغرة بمعهد بحوث البترول.. والتنظيم والإدارة يوضح شروط التقديم

الجهاز المركزى للتنظيم
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن حاجة معهد بحوث البترول التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، لشغل 10 وظائف قيادية شاغرة، بشرط قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل فى وظيفة من المستوى الوظيفى الأول "أ" أو قضاء مدة كلية مقدارها 17 عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة وفقًا لقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019.

وتشمل الوظائف المعلن عنها: وظيفة رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة، مدير عام البحوث الفنية والتطبيقية،  مدير عام التسويق التكنولوجى والخدمات، مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية، مدير عام صندوق تمويل البحوث، مدير عام الشئون المالية، مدير عام الشئون الإدارية، مدير عام العلاقات العلمية، مدير عام مركز التدريب، مدير عام الإدارة القانونية.

ويشترط فى المتقدمين توافر عدد من المهارات الأساسية والفنية، ومنها: تكوين صف ثان، خلق بيئة عمل جيدة ومحفزة، الحفاظ على موارد المعهد، ضمان تطبيق معايير الحوكمة، التركيز على النتائج بكفاءة وفاعلية، الانضباط والالتزام وحسن استخدام وقت العمل.

ويمتد تلقى طلبات شغل الوظائف المعلن عنها خلال الفترة بين 2022/04/17 حتى 2022/05/17 ، مرفقًا المستندات الآتية:

1- استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة المرفق بالإعلان .

2- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل ، واية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها بالنسبة للموظفين بالجهاز الإدارى للدولة .

3- بالنسبة لغير الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة شهادات خبرة تتضمن الشروط المذكورة عاليه معتمدة ومختومة مدعماً بسيرة ذاتية ( باللغة العربية ) وفقاً لقرارالسيد الدكتور رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم (35) لسنة 2019 .

4- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل لوظيفة وانجازاته السابقة .

5-مقترحاً وافياً لتطوير الوظيفة المتقدم إليها .

ويتم تقديم الطلبات على الإيميل الإلكترونى  [email protected]، ولا يعتد بالطلبات التى تسلم باليد أو بالبريد.

التنظيم والإدارة معهد بحوث البترول وزارة التعليم العالي وظائف مستندات بوابة الوظائف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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