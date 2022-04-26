الثلاثاء 26 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا باخوم يستقبل قيادات سوهاج للتهنئة بعيد القيامة والخماسين

الأنبا باخوم
الأنبا باخوم

صلى نيافة الأنبا باخوم أسقف إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة الشهيد مارجرجس بسوهاج (مقر المطرانية) وشاركه الآباء كهنة الكنيسة وخورس شمتها وأعداد كبيرة من الشعب، وانتهى القداس بعد منتصف الليل.

وقال القمص موسى إبراهيم متحدث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الرسمي، إن الأنبا باخوم استقبل اتصالًا هاتفيًا للتهنئة بالعيد، من اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وأرسل باقة من الزهور بهذه المناسبة. كما اتصل هاتفيًا للغرض ذاته عدد من القيادات التنفيذية والمحلية.

وأضاف متحدث الكنيسة الأرثوذكسية، في بيان صدر منذ قليل، عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الإعلامي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه زار مقر المطرانية الأستاذ الدكتور مصطفى عبدالخالق على رأس وفد من نواب رئيس الجامعة وأساتذتها، وكذلك نواب البرلمان، الذين قدموا التهنئة لنيافته ولشعب الإيبارشية بعيد القيامة المجيد. 

شارك في استقبال المهنئين الآباء كهنة الإيبارشية والأراخنة.

احب الن يافة الأنبا باخوم الأنبا باخوم أ الأنبا باخوم الأنبا باخوم نائب بطريركي الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك

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