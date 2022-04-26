الذكرى 36 لحادث «تشيرنوبيل» شمال كييف الأوكرانية

منطقة محظورة منذ 26 إبريل 1986

كارثة تشيرنوبيل، حادث في 1986 في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية في الاتحاد السوفياتي، أسوأ كارثة في تاريخ توليد الطاقة النووية، كانت محطة تشيرنوبيل للطاقة تقع في مستوطنة بريبيات، على بعد 10 أميال (16 كم) شمال غرب مدينة تشيرنوبيل (الأوكرانية: تشيرنوبيل) و65 ميلًا (104 كم) شمال كييف، أوكرانيا، وتتكون المحطة من أربعة مفاعلات، كل منها قادر على إنتاج 1000 ميجاواط من الطاقة الكهربائية، كانت قد دخلت على الإنترنت في 1977-1983.

الانفجار في الوحدة 4 وجهود الاحتواء الأولية

وقعت الكارثة في 25- 26 أبريل 1986، عندما حاول الفنيون في وحدة المفاعل 4 إجراء تجربة سيئة التصميم. قام العمال بإغلاق نظام تنظيم طاقة المفاعل وأنظمة السلامة في حالات الطوارئ الخاصة به، وسحبوا معظم قضبان التحكم من قلبه مع السماح للمفاعل بمواصلة العمل بطاقة 7 بالمائة، ضاعف الآخرون هذه الأخطاء، وفي الساعة 1:23 صباحًا في 26 أبريل، خرج رد الفعل المتسلسل في القلب عن السيطرة، تسببت عدة انفجارات في انفجار كرة نارية كبيرة وتطاير الغطاء الصلب والخرسانة للمفاعل، أطلق هذا الحريق الذي أعقبه في قلب مفاعل الجرافيت كميات كبيرة من المواد المشعة في الغلاف الجوي، حيث تم نقلها لمسافات كبيرة بواسطة التيارات الهوائية، كما حدث انصهار جزئي لللب.

في 27 أبريل بدأ إجلاء 30.000 من سكان بريبيات، وتمت محاولة التستر، ولكن في 28 أبريل أفادت محطات المراقبة السويدية بمستويات عالية بشكل غير طبيعي من النشاط الإشعاعي المنقول بواسطة الرياح وضغطت للحصول على تفسير. واعترفت الحكومة السوفيتية بوقوع حادث في تشيرنوبيل، مما أثار احتجاجًا دوليًا على الأخطار التي تشكلها الانبعاثات المشعة بحلول 4 مايو، وتم احتواء كل من الحرارة والنشاط الإشعاعي المتسرب من قلب المفاعل، وإن كان ذلك يمثل خطرًا كبيرًا على العمال، وتم دفن الحطام المشع في حوالي 800 موقع مؤقت، وفي وقت لاحق من العام تم وضع قلب المفاعل عالي الإشعاع في تابوت من الخرسانة والفولاذ (والذي تم اعتباره لاحقًا غير سليم من الناحية الهيكلية).

الوفيات والنشاط الإشعاعي وإنشاء منطقة تشيرنوبيل المحظورة

وتفيد بعض المصادر أن شخصين قتلا في التفجيرات الأولية، بينما أفاد آخرون بأن الرقم كان أقرب إلى 50، وأصيب العشرات بمرض إشعاعي خطير؛ مات بعضهم فيما بعد، هرب ما بين 50 و185 مليون كوري من النويدات المشعة (أشكال مشعة من العناصر الكيميائية) إلى الغلاف الجوي- أكثر بعدة مرات من النشاط الإشعاعي الناتج عن القنابل الذرية التي ألقيت على هيروشيما وناغازاكي، اليابانو، وانتشر هذا النشاط الإشعاعي عن طريق الرياح فوق بيلاروسيا وروسيا وأوكرانيا، وسرعان ما وصل إلى أقصى الغرب مثل فرنسا وإيطاليا، ملايين الأفدنة من الغابات، وتلوثت الأراضي الزراعية، وعلى الرغم من إجلاء عدة آلاف من الناس، ظل مئات الآلاف في مناطق ملوثة، بالإضافة إلى ذلك، في السنوات اللاحقة ولدت العديد من الماشية مشوهة، ومن المتوقع بين البشر عدة آلاف من الأمراض الناجمة عن الإشعاع ووفيات السرطان على المدى الطويل.

أثارت كارثة تشيرنوبيل انتقادات للإجراءات غير الآمنة وعيوب التصميم في المفاعلات السوفيتية، وزادت مقاومة بناء المزيد من هذه المحطات، تم إغلاق وحدة تشيرنوبيل 2 بعد حريق عام 1991، وظلت الوحدة 1 متصلة بالإنترنت حتى عام 1996. استمرت وحدة تشيرنوبيل 3 في العمل حتى عام 2000، عندما تم إيقاف تشغيل محطة الطاقة النووية رسميًا.

كارثة تشيرنوبيل

بعد الكارثة، أنشأ الاتحاد السوفيتي منطقة حظر على شكل دائرة نصف قطرها حوالي 18.6 ميلاً (30 كم) تتمحور حول محطة الطاقة النووية، غطت منطقة الاستبعاد مساحة تبلغ حوالي 1017 ميلًا مربعًا (2634 كيلومترًا مربعًا) حول المصنع، ومع ذلك، تم توسيعه لاحقًا إلى 1600 ميل مربع (4143 كيلومترًا مربعًا) ليشمل المناطق شديدة الإشعاع خارج المنطقة الأولية.

على رغم من عدم وجود أي شخص يعيش بالفعل في منطقة الحظر، إلا أن العلماء والباحثين عن الفضلات وغيرهم قد يتقدمون للحصول على تصاريح تسمح لهم بالدخول لفترات زمنية محدودة، مع تفكك الاتحاد السوفيتيفي عام 1991، انتقلت السيطرة على الموقع إلى أوكرانيا.

في عام 2011، فتحت الحكومة الأوكرانية أجزاء من المنطقة المحظورة أمام المجموعات السياحية المنظمة، وأصبحت تشيرنوبيل ومدينة بريبيات المهجورة وجهات شهيرة لما يسمى "السياح الداكنين".

أثناء الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، استولت القوات الروسية التي هاجمت من بيلاروسيا على تشيرنوبيل بعد معركة قصيرة لكنها ضارية، أدى القتال في موقع أسوأ كارثة نووية في العالم إلى مخاوف بشأن الأضرار التي لحقت بهيكل الاحتواء واحتمال انتشار التلوث الإشعاعي.