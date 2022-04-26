الثلاثاء 26 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«كلنا واحد في العيد».. وزارة الداخلية تهدى عبوات كحك للمواطنين

توزيع الكحك على المواطنين
توزيع الكحك على المواطنين

نظمت وزارة الداخلية مبادرة (كلنا واحد – معك في العيد) في إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، وبالاشتراك مع بنك الكساء المصري من خلال تجهيز (ملابس العيد – كعك العيد - هدايا - حلوى – ورد)، وتوزيعها على الأطفال والمسنين بدور رعاية الأطفال والمسنين وكذا المستشفيات. 

وقد لاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بحلول عيد الفطر المبارك، ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على جهودهم في تفعيل أُطر التواصل مع كافة أطياف المجتمع، يأتي ذلك تعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين في مختلف المناسبات.

وذلك في إطار ثوابت استراتيجية العمل بوزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعي الهادف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع كافة أطياف وفئات المجتمع المصري والتواصل الفعال بكافة المناسبات، بما يسهم في تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.

وزارة الداخلية كلنا واحد العيد حياة كريمه ملابس العيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «8»

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