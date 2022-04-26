الثلاثاء 26 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق محال «الورق» بالإسكندرية

اثار الحريق
اثار الحريق

أمرت نيابة المنشية بالإسكندرية، بسرعة ورود تحريات المباحث حول نشوب  حريق هائل في عدد من المحال التجارية بسوق المنشية بحي الجمرك، وندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق لبيان السبب.

كما قررت النيابة العامة تشكيل فريق للانتقال إلى مكان الحريق لإجراء المعاينة اللازمة، وحصر التلفيات، وسؤال المصابين حول الحادث وشهود العيان، والإطلاع على تقرير الاشتراطات السلامة المهنية وتقرير الحماية المدنية.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنشية، يُفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمحال بسوق الأدوات المدرسية المعروف بـ" سوق الورق"، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ. 

وبالمعاينة الأولية والفحص تبين نشوب حريق هائل بمحل بسبب ماس كهربائي وامتداده إلى عدد من المحال المجاورة، ما أسفر عن تفحم محتوياتها وتصاعد ألسنة الدخان، وإصابة 10 أشخاص باختناق وتم إسعاف 5 منهم داخل سيارة الإسعاف بموقع الحريق ونقل 5 منهم إلى المستشفى الأميري الجامعي لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

الحماية المدنية الإسكندرية قسم شرطة مكان كهربا بالاسكندرية المباحث

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