أمن المنافذ يضبط 18 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: (ضبط 5 قضايا بمجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة وضبط قضية في مجال الأمن العام وضبط 14 قضية بمجال ضبط المخالفات المرورية وضبط عدد1908 مخالفة مرورية متنوعة في مجال تنفيذ الأحكام وتنفيذ 308 حكم قضائي متنوع، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 3 قضايا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.