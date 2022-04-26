السيطرة على حريق شب بجوار محطة وقود بالقليوبية

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، في السيطرة على حريق شب بقطعة أرض مسورة، بنطاق الوحدة المحلية بشلقان علي طريق القناطر- الحادثة، بالقرب من محطة وقود.

وكانت النيران قد اشتعلت في بعض الحشائش والبوص وبعض المخلفات، وقامت الحماية المدنية بالإطفاء، ولا توجد أية خسائر أو إصابات، وتم توجيه نائب رئيس المدينة لمكان الواقعة في حينه، للمتابعة ميدانيا وتقديم الدعم إن لزم الأمر.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز القناطر، بنشوب حريق منذ قليل، داخل أرض فضاء، وتم الدفع بالمطافئ والسيطرة على الحريق ومنع امتداده، تم تحرير محضر بالواقعة.