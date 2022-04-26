الثلاثاء 26 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«رفعت الجلسة».. أبرز محاكمات اليوم 26 أبريل

محكمة
محكمة

تشهد محاكم الجمهورية العديد من المحاكمات اليوم أبرزها محاكمة محمد الملاح «المحلل الشرعي»، استئناف فتاة التيك توك موكا حجازي.

اليوم ثاني جلسات محاكمة محمد الملاح «المحلل الشرعي»

تستكمل المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم، تأجيل ثاني جلسات محاكمة محمد الملاح «المحلل الشرعي» في القضية رقم 1098 لسنة 2022 جنح اقتصادي بتهمة إذاعة أخبار كاذبة واعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع. 

تلقت النيابة العامة بلاغًا في مطلع شهر نوفمبر من العام الماضي، في أعقاب ظهور المتهم المذكور ببرنامج تليفزيوني ادَّعى خلاله سبق زواجه بثلاث وثلاثين امرأةً مطلقةً طلاقًا بائنًا بينونة كبرى حتى يحل لأزواجهن ردّهن مرة أخرى، وأنه أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» للترويج لهذا الغرض، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

وكلفت الشرطة بالتحري حول الواقعة، وأسفرت عن ادعاء المتهم كذبًا ما سلف، وإنشائه الصفحة المذكورة لذلك، ما خلق حالة من البلبلة في المجتمع لتعارض سلوكه مع النظام العام في الدولة وقيمها المجتمعية والدينية، فضلًا عن استماع النيابة العامة لشهادة مُعِدِّ البرنامج التليفزيوني الذي ظهر به المتهم، وتأكيده استضافته بعد إنشائه للصفحة على موقع "فيسبوك"، وترويجه لنشاطه من أجل طرح هذه الظاهرة المستغربة للنقاش العامّ ودحضها برأي دينيٍّ متخصص، كما ثبت بالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عدم صحة ما ادعاه المتهم بشأن زواجه ثلاث وثلاثين مرة سابقة.

اليوم.. نظر استئناف فتاة التيك توك موكا حجازي على حكم حبسها سنة

 تنظر محكمة مستأنف الطفل اليوم الثلاثاء، الاستئناف المقدم من فتاة التيك توك موكا حجازي على حكم حبسها سنة؛ لاتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وكان مينا ناجي المحامي ودفاع المتهمة تقدم باستئناف على حكم حبسها سنة، وهو الحكم الصادر من محكمة أحداث الطفل بالجيزة، على خلفية اتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي، والإعلان عن نفسها بالإغراء.

وأحالت جهات التحقيق المختصة موكا حجازي إلى محكمة جنح الأحداث لبدء محاكمتها في اتهامها بممارسة الرذيلة، ونشر فيديوهات تخدش الحياء وتحرض على الفسق والفجور.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن الفتاة البالغة من العمر 16 عامًا تعرفت على عدد من الشباب والفتيات، وبدأت علاقاتهم تتوطد تدريجيا حتى أقنعها أحدهم بضرورة إنشاء صفحة على تطبيق تيك توك، واستخدامه في نشر فيديوهات لتحقيق نسب مشاهدة عالية والاستفادة مادًيا عن طريق الإعلانات التي ستنهال عليها.

وتابعت التحقيقات أن الفتاة أطلقت صفحة على موقع تيك توك وربطتها بحسابها عبر تطبيق «انستجرام»، كما أنشأت صفحة على موقع يوتيوب، وبدأت في نشر فيديوهات بمساعدة أحد المتهمين. 

محاكم الجمهورية محاكمة محمد الملاح المحلل الشرعي فتاة التيك توك موكا حجازي

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