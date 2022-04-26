الثلاثاء 26 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر صدمتهما سيارة بطريق الإسماعيلية الصحراوى

ارشيفية
ارشيفية

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر أثناء عبورهما طريق الإسماعيلية الصحراوي، مما تسبب في زحام مروري للقادم من مناطق العبور وصولاً إلى العاشر، وتم نقل جثة المتوفي للمشرحة، ونقل المصاب إلى المستشفى.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغا يفيد بدهس سيارة لشخصين على طريق الإسماعيلية الصحراوي، وظهرت كثافات مرورية أمام قائدي السيارات وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما تواجدت سيارات المرور للعمل على رفع آثار الحادث وإعادة حركة الطريق إلى طبيعتها مرة أخرى، وتم التحفظ على السائق وسؤاله، وتحرر محضر بالواقع وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

مصرع طريق الإسماعيلية الصحراوى العبور زحام مروري النجدة

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وائل لطفي

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