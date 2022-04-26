الثلاثاء 26 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تتفقان على إجراء أول بحث مشترك حول الفضاء

الفضاء
الفضاء

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وقعتا أول وثيقة ثنائية بينهما حول أبحاث سياسة الفضاء المشتركة، في أحدث خطوة من الحليفتين لتعزيز التعاون في المجال الأمني الحيوي بشكل متزايد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “يونهاب” الإخبارية، وقع كل من جو يونغ-جيون، مدير سياسة كوريا الشمالية بالوزارة، وجون دي-هيل، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الفضاء والدفاع الصاروخي، على الوثيقة خلال جلسة لمجموعة عمل التعاون الفضائي (SCWG) في واشنطن يوم الاثنين.

وتعتبر المجموعة هيئة استشارية على مستوى العمل في البلدين حول التعاون في مجال أمن الفضاء. منذ جلستها الافتتاحية في عام 2013، عقد البلدان ما مجموعه 18 جلسة للمجموعة بما يشمل الجلسة الأخيرة.

تطرح الوثيقة اتجاهات سياسات أمن الفضاء للبلدين وتتضمن سلسلة من المشاريع التي تهدف إلى تعزيز قدراتهما لمواجهة التهديدات الأمنية الفضائية المتزايدة، وفقًا للوزارة.

وبشكل يتماشى مع الاتفاق، اتفقت سيئول وواشنطن على مواصلة التعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية حول مجال الفضاء، ورعاية خبراء الفضاء من خلال التدريب، وتعزيز قابلية التشغيل البيني للعمليات الفضائية المشتركة.

وكانت سيئول قد اقترحت في الدورة الرابعة عشرة لمجموعة العمل SCWG في فبراير 2020، للمرة الأولى توقيع وثيقة سياسة الفضاء. وقالت الوزارة إنه منذ ذلك الحين، وضع الجانبان التفاصيل قبل التوقيع عليها في نهاية المطاف هذا الأسبوع.

 

الولايات المتحدة جنوب كوريا الجنوبية الولايات المتحد سياسات المتحدة كوريا

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وائل لطفي

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