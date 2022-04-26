الثلاثاء 26 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 80 ألف إصابة جديدة بكورونا

كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أكثر من 80 ألف إصابة اليوم الثلاثاء وسط تباطؤ واضح في موجة أوميكرون.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن تسجيل 80,361 إصابة جديدة بكورونا بما فيها 16 إصابة وافدة من الخارج خلال الساعات الـ24 الماضية مما رفع حصيلة الإصابات إلى 17,009,865 إصابة.

وقفزت حالات الإصابة بمقدار 2.3 ضعفا من 34,370 إصابة مسجلة في اليوم السابق، لكنها تظل أقل من 100 ألف إصابة لليوم السادس على التوالي.

وسجلت البلاد 82 وفاة جديدة بكورونا مما رفع حصيلة الوفيات إلى 22,325 وفاة لينخفض العدد لأول مرة إلى أقل من 100 وفاة في 55 يوما، ووصلت نسبة الوفيات إلى 0.13%.

ووصل عدد مرضى كورونا من أصحاب الحالات الخطيرة إلى 613 مريضا بانخفاض 55 مريضا عن اليوم السابق.

وخفضت السلطات الصحية يوم أمس الاثنين تصنيف فيروس كوفيد-19 إلى ثاني أعلى مستوى في نظام مكافحة الأمراض المعدية المكون من 4 مستويات مع فترة انتقالية مدتها 4 أسابيع مع الأخذ بعين الاعتبار الاتجاه الهبوطي في حالات الإصابة بالفيروس.

ومن بين الإصابات المحلية، كانت هناك 19,362 إصابة في إقليم كيونغكي المحيط بالعاصمة سيئول و13,559 إصابة في سيئول و4,282 إصابة في مدينة إنتشون، غرب سيئول.

وحتى منتصف ليل الاثنين، تم تطعيم 44.54 مليونا، أو 86.8% من السكان البالغ عددهم 52 مليون نسمة، بشكل كامل، وتلقى 33.07 مليونا، أو 64.4%، أول جرعة معززة.

وتلقى ما مجموعه 1.03 مليون شخص، أو 2% من سكان البلاد، الجرعة المعززة الثانية في كوريا الجنوبية .

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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