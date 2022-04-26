«الداخلية» تهدى المواطنين كعك العيد بالمستشفيات ودور رعاية الأيتام

قدمت وزارة الداخلية عبوات كحك للمواطنين في احتفالهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، لإهدائها للمرضى وذويهم ببعض المستشفيات الحكومية ودور رعاية الأيتام، يأتي ذلك تعزيزًا لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين في مختلف المناسبات.

وقامت وزارة الداخلية بتوزيع عدد من عبوات الكعك بمستشفيات (القصر العيني- الدمرداش – المعهد القومي للأورام - سرطان الأطفال 57357 – مستشفى الصحة، النفسية والعصبية - أبو الريش" الياباني" – أحد ماهر التعليمي- الحسين الجامع– السيد جلال - الجزام).

كما تم توزيع كمية من العبوات على عدد من دور رعاية الأيتام (أقدار لرعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة – مؤسسة الجمالية الاجتماعية – المواساة للأيتام).

هذا وقد تم مراعاة كافة التدابير الاحترازية والوقائية أثناء عمليات التوزيع وإجراء أعمال التعقيم والتطهير حرصًا على سلامة المواطنين والقوات المشاركة في المبادرة.