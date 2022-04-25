العائدون الحلقة 24| والي داعش: «لدي أموال في أكبر بنوك العالم وهويات مزيفة»

تمتلك الجماعات المتطرفة أموال طائلة وتمويل خارجي من دول كثيرة حول العالم، ولديها شبكة من الحسابات المادية في معظم البنوك وكذلك تستخدم الهويات المزيفة والحسابات غير المعروفة من أجل التستر على تلك الشبكة الضخمة من الأموال.

وذلك ما عرضته الحلقة الجديدة من مسلسل العائدون للنجوم أمير كرارة وأمينة خليل، حين تحدث والي داعش عن ثروة التنظيم والتمويلات التي تأتي إليهم سنويًا من جهات خارجية ويتم وضعها في أكبر بنوك حول العالم إلى جانب استخدام الهويات المزيفة في كل دول العالم.

وقال والي داعش في ذلك المشهد: «لدي أموال فى أكبر بنوك العالم وهويات مزيفة لكل أنحاء العالم».

وبالفعل فإن تنظيم داعش لديه شركات واستثمارات تعمل في الخفاء لاسيما في شركات الأوف شور ولدى التنظيم قدرة على التخفي خلف واجهات استثمارية مختلفة.

مسلسل «العائدون» مقتبس من أحداث حقيقية وقعت في الفترة من 2018 وحتى 2020.

وتحاول المخابرات المصرية في أحداث المسلسل التصدي لعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث ينفذ العاملون بالمخابرات من ضباط وخبراء اتصال وعملاء سريين عمليات تهدف إلى حماية الوطن والقضاء على الإرهاب.

يشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم.

يعرض المسلسل حصريًا على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.