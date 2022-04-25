ماذا في جعبة الحرب الروسية الأوكرانية من تأثيرات مباشر.. في شرق المتوسط؟

.."الآن ، كل الرهانات معطلة. أصبحت سوريا قضية من الدرجة الثالثة بالنسبة لروسيا وإيران (...) أقل تحفظًا" .

.. وايضا:" تعرف إسرائيل أن روسيا، قد تختار الدفع لإسرائيل، من خلال تفعيل دفاعها الصاروخي ضد الضربات الإسرائيلية؛ على أهداف إيرانية في سوريا ، مما يجبر إسرائيل على استهداف الدفاعات الروسية".

.. هذا ما خلص إليه مدير" MEPIN" ، شبكة المعلومات السياسية في الشرق الأوسط الدكتور" إريك ماندل".

.. في واقع جيوسياسية الحرب الروسية الأوكرانية، فإن محاور وتداعيات هذه الحرب، التي تجاورت الحدود، باتت من عوامل قلق العالم، ليس لروسيا او أوكرانيا، التي هي عمليا ساحة حرب مدمرة وتنذر بالدار الشامل، غير انها الشغل الشاغل لحلف الناتو والولايات المتحدة ومساعي ها لدعم الحرب، حماية لأوكرانيا، وقطعا، من منظور سياسي أمني، عسكري له علاقة مباشرة بما يعرف ب"صراع القطبية" بين روسيا من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى، وأن كانت الولايات المتحدة أعلنت انها لن تدخل الحرب بشكل عمليات على الأرض.



"إريك ماندل"، محلل استراتيجي، تكمن خطورة رؤاه انه من يقوم بانتظام بإطلاع أعضاء الكونجرس ومساعديهم في السياسة الخارجية، على مستجدات العالم في حالة الحرب، والسلام، عدا عن انه كبير المحررين الأمنيين في صحيفة جيروزاليم ريبورت / جيروزاليم بوست الإسرائيلية الصهيونية.

*هزة ام زلزال؟

في آخر تقارير" ماندل "، التي حملت عنوانها مثيرا للجدل، "تهز الحرب الروسية في أوكرانيا إيران وسوريا وأمن الشرق الأوسط"، فماذا يريد من التقرير الهزة، أو لنقل ان توقيته، بات كالزلزال، كاشفا بعض الأسرار التكتيكية، الاستراتيجية، التي تلامس دول المنطقة والشرق الأوسط، وهو نشر، محدثا هزات ارتدادية عميقة، وفيه ركز على مفاصل، قد تبدو انها الألعاب التي تجري تحت الطاولة، وفي غرف العمليات العسكرية وقال:"

الحرب الروسية في أوكرانيا لها تداعيات خطيرة على الشرق الأوسط - تؤثر بشكل خاص على الترسخ الإيراني في

سوريا والأمن الإقليمي لإسرائيل والولايات المتحدة".

*عودة إلى التاريخ المعاصر

يحيلنا " ماندل " إلى عام 2015 ، عندما:" سافر قاسم سليماني ، قائد الحرس الثوري الإسلامي الإيراني آنذاك ، إلى موسكو للقاء مسؤولي الكرملين بعد أسابيع فقط من إبرام الاتفاق النووي الإيراني الأصلي ، خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA). كان الهدف هو تغيير مسار الحرب الأهلية في سوريا ، والتي بدت قاتمة بالنسبة لحليفهم ، الرئيس السوري بشار الأسد. الاجتماع "صاغ تحالفًا إيرانيًا روسيًا جديدًا لدعم الأسد" ، وقلب مسار الحرب لصالحهم. سمحت النتيجة الناجحة لإيران بالتحرك بثقة نحو هدفها الأساسي: إنشاء دولة تابعة في سوريا ، كما فعلت في لبنان مع حزب الله".

يضع هذا التحليل، رؤية موسعة للحدث اليوم ويححصرها في:

*اولا:

بوجود سوريا في يدها ، شعرت روسيا باليقين من أن قاعدتها الجوية الموسعة في حميميم وميناءها البحري في المياه الدافئة في طرطوس على البحر المتوسط ​​سيصبحان وجودًا دائمًا لترسيخ القوة الروسية في الفراغ الذي خلفه انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة. جاءت العلامة الأكثر وضوحًا على فك الارتباط الأمريكي عندما استعان الرئيس أوباما بمصادر خارجية لنفوذها من خلال تفويض روسيا لتدمير أسلحة الأسد الكيماوية. تحدث عن جعل الذئب مسؤولاً عن بيت الدجاجة!

*ثانيا:

أصبحت روسيا قلقة من أن المغامرة الإيرانية وترسيخها في سوريا يمكن أن يعرض للخطر ممتلكاتها العسكرية الثمينة من خلال استفزاز إسرائيل. لذلك ، سمحت روسيا لإسرائيل بالوصول غير المقيد تقريبًا لضرب قواعد الطائرات بدون طيار والصواريخ الإيرانية في سوريا ، ومكنت من نقل أسلحة دقيقة التوجيه إلى حزب الله ، الذي كان الآن القوة الفعلية في لبنان وجذرًا في سوريا .

.. ويحذر قائلا:استمر هذا الوضع الراهن حتى الآن.

ثالثا:

مع انشغال روسيا بحربها في أوكرانيا ، تقوم طهران بعملية ملء الفراغ الذي خلفته موسكو في سوريا". مثلما ملأت روسيا الفراغ الذي تركته الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ، فإن إيران تملأ الفراغ الذي تتركه روسيا بالانسحاب من سوريا. وقد ينذر هذا بتدهور جوهري في الاستقرار الإقليمي.

*رابعا:

على مدى سنوات ، تقوم إيران بتطهير عرقي للأغلبية السنية في سوريا وإعادة إسكان جنوب سوريا بالمقاتلين الأجانب وعائلاتهم من مناطق بعيدة مثل أفغانستان وباكستان. هذه جريمة حرب ، وتنتهك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 - التي تحظر إبعاد السكان المدنيين. لسوء الحظ ، كان الغرب يركز على استئناف صفقة نووية رهيبة مع إيران بدلاً من محاسبة إيران على هذا والعديد من الانتهاكات الأخرى للقانون الدولي.

*خامسا:

روسيا غاضبة من إسرائيل لأن وزير خارجيتها اتهم روسيا بارتكاب جرائم حرب. قد يرغب فلاديمير بوتين في معاقبة إسرائيل من خلال إنهاء التنسيق الأمني ​​في سوريا الذي سمح لإسرائيل بضرب أهداف إيرانية دون تفعيل الدفاعات الجوية الروسية. نظرًا لأن روسيا تشعر بأنها أقل تقييدًا من قبل روسيا ، فقد تختار أن تكون أكثر استفزازًا وأن تحقق في الدفاعات الإسرائيلية بأسطولها المتنامي والمتطور من الطائرات بدون طيار.

*سادسا:

احتمالية اندلاع حرب في الشرق الأوسط. حتى لو أرادت تهدئة الوضع ، فربما تكون روسيا قد فقدت نفوذها مع إيران - خاصة وأن الإخفاقات العسكرية الروسية في أوكرانيا استحوذت على اهتمام بوتين. ومن المثير للاهتمام ، أنه في عام 2014 ، زادت روسيا من تدخلها العسكري في سوريا لصرف انتباه العالم عن غزوها غير القانوني لشبه جزيرة القرم وضمها ، وهو ما كان سابقًا لحرب اليوم. قد تكون حرب إقليمية جديدة بين وكلاء إيران من شمال إسرائيل جزءًا من استراتيجية روسية لصرف الانتباه عن جرائم الحرب التي ترتكبها في أوكرانيا اليوم.

*كيف يؤثر ذلك على مصالح الأمن القومي الأمريكي؟

السؤال ل" ماندل "، الذي أوضح، ان المقصود هناي:"أي عدم استقرار في الشرق الأوسط هو أنباء سيئة للولايات المتحدة. عندما تُجبر إسرائيل على خوض الحرب ، فإنها تعرض مواقف دبلوماسية صعبة لأمريكا. تمامًا كما شجعت إيران على تصعيد مشاركتها في سوريا بعد الاتفاق النووي لعام 2015 ، فقد تشعر بالقوة من انسحاب روسيا من سوريا لرفع ما قبلها - خاصة إذا كان اتفاق نووي جديد يوفر مئات المليارات من الدولارات لتخفيف العقوبات والتجارة الجديدة. فرص. حتى بدون هذا الاتفاق ، ستحتاج روسيا إلى إيران لحماية مصالحها في سوريا ، والتي قد تفسرها إيران على أنها إشارة إلى أنها يمكن أن تكون أكثر قوة مع إسرائيل".

.. وهو يقر بأن القوات الأمريكية في سوريا ،ستبقى في خطر وتوتر، ذلك انها :" التي تستهدفها القوات التي تعمل بالوكالة عن إيران ، في مرمى نيران المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي. حتى خلال المحادثات النووية لهذا العام ، عندما تتوقع من خصم أن يظهر بعض ضبط النفس ، تجلى ازدراء إيران لأمريكا مرة أخرى بهجوم 7 أبريل على أفراد الخدمة الأمريكية في محافظة دير الزور ، وأصيب أربعة منهم. قال الجنرال مايكل كوريلا ، القائد الجديد للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط ، إن العودة إلى اتفاق يتضمن إلغاء تجميد الأموال الإيرانية يمكن أن يزيد المخاطر على القوات الأمريكية في المنطقة".

*تركيا.. الصراع في الفراغ

يحدد تقرير" ماندل "، ان تركيا ، الدولة العضو في الناتو ، تقف على الجانب الآخر من إيران في سوريا - لكن لأسباب مختلفة تمامًا. تركيا هي الحامية لآخر جيب سني متبقي في شمال غرب سوريا ، مع الجهاديين السنة. في سوريا ، سعت تركيا أيضًا إلى التطهير العرقي ، لكن التطهير العرقي ضد الأكراد ، الذين كانوا حليفًا لأمريكا. طالما أن روسيا وإيران وسوريا لا تتحدى توسع تركيا الإقليمي السوري أو تعرقل هجماتها على الأكراد السوريين ، فمن غير المرجح أن تنجر تركيا إلى المرحلة التالية من الحرب السورية.

*أكثر المواقف خطورة..



في قراءتنا للتقرير ملاحظات تفسر الأحداث الجانبية، التي تدور رحاها في المنطقة، كقيام حكومة بينيت اليمنية المتطرفة بإقتحامات مقصودة للحرم القدسي الشريف وتهويد القدس والمسجد الأقصى، وتلك الرسميات من الصواريخ من قطاع غزة ومن جنوب لبنان، لهذا يرى المحلل انه:"قد تكون إسرائيل في أكثر المواقف خطورة بالنظر إلى تركيز روسيا على إنقاذ حملتها الأوكرانية. قبل غزو روسيا لأوكرانيا ، نسقت إسرائيل مئات الطلعات الجوية والضربات الصاروخية ضد المصالح الإيرانية في سوريا دون تفعيل الأنظمة الروسية المضادة للصواريخ. الآن ، كل الرهانات معطلة. أصبحت سوريا قضية من الدرجة الثالثة بالنسبة لروسيا وإيران أقل تحفظًا. تعرف إسرائيل أن روسيا قد تختار الدفع لإسرائيل من خلال تفعيل دفاعها الصاروخي ضد الضربات الإسرائيلية على أهداف إيرانية في سوريا ، مما يجبر إسرائيل على استهداف الدفاعات الروسية".

.. في استراتيجيات الحرب، وتداعياتها، تسبب الحروب أحيانًا تأثيرات غير مقصودة في المسارح العسكرية البعيدة. بعد ذلك ، قد تظهر هذه الأصداء في بلاد الشام - إسرائيل وسوريا ولبنان. قد يمثل هذا مشكلة عالمية أخرى لا تحتاجها الولايات المتحدة ، مما قد يصرف انتباه أمريكا عن محور سياستها الخارجية تجاه الصين والشرق،وهذا ما يحير في فكر "ماندل"، من موقعة واسع الاطلاع.

.. وايضا، كل ذلك، يفسر دلالة ومعنى لجوء

الرئيس بايدن، مضاعفة التزامات الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا بينما ينقب في معركة طويلة الأمد ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

والدليل على ذلك، بحسب المصادر الأمنية في الإدارة الأميركية، الزيارة عالية المخاطر إلى كييف يوم الأحد التي قام بها وزير الخارجية أنطوني بلينكين ووزير الدفاع لويد أوستن .

.. وهي رحلة عسكرية بإمتياز، الرحلة المحفوفة بالمخاطر ، التي ظل البيت الأبيض (متكتما) على تفاصيلها عن كثب حتى خروج كلا المسؤولين من البلاد ، على التزام الإدارة بتقديم الدعم السياسي والعسكري لأوكرانيا مع دخول حربها مع روسيا شهرها الثالث،وهي مفتوحة على كل الاحتمالات، بما في ذلك الصراع في المنطقة والشرق الأوسط..

ماذا ننتظر أيضا؟.

