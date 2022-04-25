الإثنين 25 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توفي ساجدًا.. شاب يلفظ أنفاسه الأخيرة خلال صلاة التراويح بالفيوم

جثة
جثة

لفظ الشاب "أحمد عبدالرحمن" أنفاسه الأخيرة أثناء أداء صلاة التراويح بمسجد بقرية قصر الباسل التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز إطسا بوفاة شاب يبلغ من العمر ٣٢عام ويُدعى"أحمد عبدالرحمن- من ذوي الاحتياجات الخاصة لديه إعاقة سمعية" أثناء الصلاة، وتبين أن الشاب ذهب وأولاده وزوجته للفطار عند أهل زوجته فى قرية قصر الباسل، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة خلال السجود بصلاة التراويح.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الشاب المتوفي
الشاب المتوفي
وفاة شاب أثناء صلاة التراويح داخل مسجد بالفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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