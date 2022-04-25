«لافروف» يحذِّر من «خطر فعلى» لاندلاع حرب عالمية ثالثة

حذَّر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، من "خطر فعلي" لاندلاع حرب عالمية ثالثة.

وأكد وزير الخارجية الروسي في تصريحات نقلتها وكالات أنباء روسية أن موسكو ستواصل محادثات السلام مع كييف التي اتهمها بـ "التظاهر" بالتفاوض، وحذّر من خطر "فعلي" لاندلاع حرب عالمية ثالثة.

وقال لافروف إن "النوايا الحسنة لها حدود، إن لم تكن متبادلة، فإن ذلك لا يساعد في عملية التفاوض".

وأضاف: "لكننا نواصل إجراء مفاوضات مع الفريق المفوض من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وستستمر هذه الاتصالات".

وكانت موسكو سلّمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مذكرة تبلغها فيها باستعدادات نظام كييف لتنفيذ أعمال تخريبية باستخدام أسلحة دمار شامل محظورة، بما فيها الأسلحة الكيميائية.