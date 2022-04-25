الإثنين 25 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«المصريين الأحرار» يهنئ الشعب والرئيس وقيادات الجيش بذكرى تحرير سيناء

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل

هنأ حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، وقيادات وأعضاء الحزب، الرئيس عبدالفتاح السيسى ورجال القوات المسلحة البواسل والشعب المصرى بالذكرى الأربعين على تحرير سيناء.

وقال الحزب فى بيان له، إن بلادنا الأبية مصر جسدت عبر العصور والتاريخ نموذج العزيمة والقوة والبسالة وسطرت حروف تحرير أرض الفيروز، ورفع راية العزة والكرامة على أرضنا الطاهرة.

وأضاف، أن رجال مصر وأبطالها مازالوا ساهرين على أمن شعبها وسلامة أرضها وحفظ حقوقها ومكتسبات الوطن؛ ورغم المكائد والمؤامرات تظل بلادنا العزيزة عصية على الأعداء بفضل أبنائها الأشداء.

وتابع الحزب، أننا نحتفل بذكرى تحرير أشرف بقاع البلاد سيناء العزيزة ذات الطبيعة العجيبة شاهدة تجلي الله للنبى إبراهيم أبوالأنبياء، وعبر منها المسيح والعائلة المقدسة قاصدين الحماية في أرض مصر ملجأ الأمن وصمام الأمان.


ووجه حزب المصريين الأحرار، تحية إجلال واعتزاز لكل شهيد وبيت مصرى قدم دماء ذكية فداء أرضنا، مقدما تقديرا واعتزاز للقائد الجسور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكل أبطال القوات المسلحة والشرطة والأجهزة المعنية الساهرين على أمن وسلامة بلادنا الغالية.

«المصريين الأحرار » بالبحيرة يهنئ الأنبا باخوميوس بالعيد ويحتفل وسط قرية غربال

كان قد شارك حزب «المصريين الأحرار» بمحافظة البحيرة احتفالات عيد القيامة المجيدة وسط أبناء غربال بمدينة دمنهور، حيث ترأس أحمد حمودة أمين عام المحافظة وعضو الهيئة العليا، وفدا ضم هاني مهنا أمين التنظيم وعضو الهيئة العليا، وعمر الخولي أمين الشباب، وسعيد عمر عبداللا مسئول الإعلام بالمحافظة.

وقدم التهنئة للقس سيلا سامى راعي كنيسة مار يوحنا الحبيب بمناسبة الأعياد وأبناء الكنيسة، كما أرسل برقية تهنئة والورود لتهنئة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية.

واستقبل أهالي كنيسة غربال وفد الحزب وتهنئة الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، بالزغاريد والتصفيق الحاد، تعبيراً عن المحبة والامتنان للحرص علي مشاركة القرية احتفالها.


ونقل أمين المحافظة أحمد حمودة تهنئة الدكتور عصام خليل بمناسبة العيد المجيد، داعيا أن يحفظ الله مصر وشعبها الأصيل.

ووجه القس سيلا راعي الكنيسة الشكر للدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وهيئة مكتب البحيرة على المشاعر الطيبة التي دائما تجمع أبناء الشعب المصري بصفة عامة وحزب المصريين الأحرار بصفة خاصة.

المصريين الأحرار عصام خليل عبد الفتاح السيسي الشعب المصري الفيروز ابراهيم

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «8»

الأكثر قراءة

شيخ الأزهر: هناك جهات سياسية تهدف لضرب مصادر قوة المسلمين في الشرق

«الأوقاف» تعلن فتح المساجد فى صلاة التهجد من ليلة 27 حتى نهاية رمضان

«لافروف» يحذِّر من «خطر فعلى» لاندلاع حرب عالمية ثالثة

محمد الباز يكتب هكذا تحدث الرئيس «2»: «ففهمناها سليمان».. كلمة السر في حوار الرئيس عن حماية الدولة المصرية

بيان عاجل من الأوقاف بشأن واقعة مسجد المراغى بحلوان: لم نأمر بإيقاف الصلاة

الأوقاف تنشر فيديو توضيحيًا لواقعة مسجد المراغى بحلوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا في جعبة الحرب الروسية الأوكرانية من تأثيرات مباشر.. في شرق المتوسط؟

منى رجب

ملحمة خالد النبوى| راجعين يا هوى.. متعة الدراما الاجتماعية فى رمضان

محمد المعتصم

«العائدون».. إعادة عرض المسلسل واجب وطنى

محمود خليل

«الضيف».. وأزمة «سها هانم»

ماجد حبته

عن قلة الحيلة

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. والمصالح تحكم «4»

د. داليا مجدي عبدالغني

الاختيار.. أفضل قرار درامى

حسين دعسة

قيادات مصر والأردن والإمارات، جدية الدور العربي الإقليمي.. الوصاية الهاشمية حماية للقدس

صور

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

المصريون يقضون شم النسيم فى حديقة الحيوان

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون أمميون يطالبون بتمويل 6 منظمات فلسطينية صنفتها إسرائيل إرهابية

هل يقف حزب الله خلف إطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل؟

ظهور مرض التهاب الكبد المجهول في إسرائيل