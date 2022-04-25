«المصريين الأحرار» يهنئ الشعب والرئيس وقيادات الجيش بذكرى تحرير سيناء

هنأ حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، وقيادات وأعضاء الحزب، الرئيس عبدالفتاح السيسى ورجال القوات المسلحة البواسل والشعب المصرى بالذكرى الأربعين على تحرير سيناء.

وقال الحزب فى بيان له، إن بلادنا الأبية مصر جسدت عبر العصور والتاريخ نموذج العزيمة والقوة والبسالة وسطرت حروف تحرير أرض الفيروز، ورفع راية العزة والكرامة على أرضنا الطاهرة.

وأضاف، أن رجال مصر وأبطالها مازالوا ساهرين على أمن شعبها وسلامة أرضها وحفظ حقوقها ومكتسبات الوطن؛ ورغم المكائد والمؤامرات تظل بلادنا العزيزة عصية على الأعداء بفضل أبنائها الأشداء.

وتابع الحزب، أننا نحتفل بذكرى تحرير أشرف بقاع البلاد سيناء العزيزة ذات الطبيعة العجيبة شاهدة تجلي الله للنبى إبراهيم أبوالأنبياء، وعبر منها المسيح والعائلة المقدسة قاصدين الحماية في أرض مصر ملجأ الأمن وصمام الأمان.



ووجه حزب المصريين الأحرار، تحية إجلال واعتزاز لكل شهيد وبيت مصرى قدم دماء ذكية فداء أرضنا، مقدما تقديرا واعتزاز للقائد الجسور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكل أبطال القوات المسلحة والشرطة والأجهزة المعنية الساهرين على أمن وسلامة بلادنا الغالية.

«المصريين الأحرار » بالبحيرة يهنئ الأنبا باخوميوس بالعيد ويحتفل وسط قرية غربال



كان قد شارك حزب «المصريين الأحرار» بمحافظة البحيرة احتفالات عيد القيامة المجيدة وسط أبناء غربال بمدينة دمنهور، حيث ترأس أحمد حمودة أمين عام المحافظة وعضو الهيئة العليا، وفدا ضم هاني مهنا أمين التنظيم وعضو الهيئة العليا، وعمر الخولي أمين الشباب، وسعيد عمر عبداللا مسئول الإعلام بالمحافظة.

وقدم التهنئة للقس سيلا سامى راعي كنيسة مار يوحنا الحبيب بمناسبة الأعياد وأبناء الكنيسة، كما أرسل برقية تهنئة والورود لتهنئة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية.

واستقبل أهالي كنيسة غربال وفد الحزب وتهنئة الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، بالزغاريد والتصفيق الحاد، تعبيراً عن المحبة والامتنان للحرص علي مشاركة القرية احتفالها.



ونقل أمين المحافظة أحمد حمودة تهنئة الدكتور عصام خليل بمناسبة العيد المجيد، داعيا أن يحفظ الله مصر وشعبها الأصيل.

ووجه القس سيلا راعي الكنيسة الشكر للدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وهيئة مكتب البحيرة على المشاعر الطيبة التي دائما تجمع أبناء الشعب المصري بصفة عامة وحزب المصريين الأحرار بصفة خاصة.