الإثنين 25 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

حدث في مثل هذا اليوم.. استشهاد القديس يعقوب بن زبدى الرسول

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بذكرى استشهاد القديس يعقوب بن زبدى الرسول.

ويقول كتاب السنكسار الكنسي إن في مثل هذا اليوم استشهد القديس يعقوب الرسول أخي القديس يوحنا الرسول إبنا زبدى. وذلك أنه بعدما نادي في اليهودية والسامرة ، سافر إلى أسبانيا وبشر أهلها بالإنجيل فآمنوا بالسيد المسيح وعاد إلى أورشليم وباشر خدمته .

وكان يوصي شعبه بتقديم الصدقات إلى الفقراء والمساكين والضعفاء فوشوا به لدى هيرودس فاستدعاه وقال له أنت الذي تدعو أن لا يعطوا الجزية لقيصر بل يصرفوها على الفقراء والكنائس ثم ضربه بالسيف فقطع رأسه ونال إكليل الشهادة وقد روى أكليمندس الإسكندري من رجال الجيل الثاني قائلا ان الجندي الذي قبض علي القديس لمار رأى شجاعته علم أنه لا بد من حياة أخرى أفضل .

فطلب الصفح من القديس فقال له حييت يا ولدي ثم اعترف الجندي بالمسيحية فنال إكليل الشهادة مع الرسول سنة 44 م ويقال أن جسده نقل إلى إسبانيا حيث يعتبر يعقوب الكبير رسولها ثم اعتقل أيضا القديس بطرس الرسول وأودعه السجن حتى ينتهي الفصح ويقتله  . فضربه ملاك الرب .

وذلك أنه لبس في يوم معين الحلة الملوكية وجلس علي كرسي الملك وجعل يخاطبهم فصرخ الشعب هذا صوت اله لا صوت إنسان " . ففي الحال ضربه ملاك الرب لأنه لم يعط المجد لله فصار يأكله الدود ومات أما جسد القديس يعقوب فقد أخذه المؤمنون وكفنوه ودفنوه عند الهيكل.

من جهة اخرى، ترأس نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، مراسم تسليم قيادة المجموعة السادسة بكشافة ومرشدات وادي النيل، بكاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر، من القائدة كاترين جبره إلى القائدة ميريت أشرف.

جاء ذلك بمشاركة الأب يوسف عبد النور اليسوعي، والقائد فوزي أسمر، القائد العام لكشافة ومرشدات وادي النيل، والقائدة نانسي ناشد، نائبة القائد العام، وقائدة التدريب.

الجدير بالذكر أن الاحتفال كان قد أقيم بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر.

السنكسار السنكسار القبطي السنكسار الدستور

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «8»

الأكثر قراءة

شيخ الأزهر: هناك جهات سياسية تهدف لضرب مصادر قوة المسلمين في الشرق

«الأوقاف» تعلن فتح المساجد فى صلاة التهجد من ليلة 27 حتى نهاية رمضان

«لافروف» يحذِّر من «خطر فعلى» لاندلاع حرب عالمية ثالثة

محمد الباز يكتب هكذا تحدث الرئيس «2»: «ففهمناها سليمان».. كلمة السر في حوار الرئيس عن حماية الدولة المصرية

بيان عاجل من الأوقاف بشأن واقعة مسجد المراغى بحلوان: لم نأمر بإيقاف الصلاة

الأوقاف تنشر فيديو توضيحيًا لواقعة مسجد المراغى بحلوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا في جعبة الحرب الروسية الأوكرانية من تأثيرات مباشر.. في شرق المتوسط؟

منى رجب

ملحمة خالد النبوى| راجعين يا هوى.. متعة الدراما الاجتماعية فى رمضان

محمد المعتصم

«العائدون».. إعادة عرض المسلسل واجب وطنى

محمود خليل

«الضيف».. وأزمة «سها هانم»

ماجد حبته

عن قلة الحيلة

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. والمصالح تحكم «4»

د. داليا مجدي عبدالغني

الاختيار.. أفضل قرار درامى

حسين دعسة

قيادات مصر والأردن والإمارات، جدية الدور العربي الإقليمي.. الوصاية الهاشمية حماية للقدس

صور

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

المصريون يقضون شم النسيم فى حديقة الحيوان

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون أمميون يطالبون بتمويل 6 منظمات فلسطينية صنفتها إسرائيل إرهابية

هل يقف حزب الله خلف إطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل؟

ظهور مرض التهاب الكبد المجهول في إسرائيل