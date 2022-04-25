حدث في مثل هذا اليوم.. استشهاد القديس يعقوب بن زبدى الرسول

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بذكرى استشهاد القديس يعقوب بن زبدى الرسول.

ويقول كتاب السنكسار الكنسي إن في مثل هذا اليوم استشهد القديس يعقوب الرسول أخي القديس يوحنا الرسول إبنا زبدى. وذلك أنه بعدما نادي في اليهودية والسامرة ، سافر إلى أسبانيا وبشر أهلها بالإنجيل فآمنوا بالسيد المسيح وعاد إلى أورشليم وباشر خدمته .

وكان يوصي شعبه بتقديم الصدقات إلى الفقراء والمساكين والضعفاء فوشوا به لدى هيرودس فاستدعاه وقال له أنت الذي تدعو أن لا يعطوا الجزية لقيصر بل يصرفوها على الفقراء والكنائس ثم ضربه بالسيف فقطع رأسه ونال إكليل الشهادة وقد روى أكليمندس الإسكندري من رجال الجيل الثاني قائلا ان الجندي الذي قبض علي القديس لمار رأى شجاعته علم أنه لا بد من حياة أخرى أفضل .

فطلب الصفح من القديس فقال له حييت يا ولدي ثم اعترف الجندي بالمسيحية فنال إكليل الشهادة مع الرسول سنة 44 م ويقال أن جسده نقل إلى إسبانيا حيث يعتبر يعقوب الكبير رسولها ثم اعتقل أيضا القديس بطرس الرسول وأودعه السجن حتى ينتهي الفصح ويقتله . فضربه ملاك الرب .

وذلك أنه لبس في يوم معين الحلة الملوكية وجلس علي كرسي الملك وجعل يخاطبهم فصرخ الشعب هذا صوت اله لا صوت إنسان " . ففي الحال ضربه ملاك الرب لأنه لم يعط المجد لله فصار يأكله الدود ومات أما جسد القديس يعقوب فقد أخذه المؤمنون وكفنوه ودفنوه عند الهيكل.

من جهة اخرى، ترأس نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، مراسم تسليم قيادة المجموعة السادسة بكشافة ومرشدات وادي النيل، بكاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر، من القائدة كاترين جبره إلى القائدة ميريت أشرف.

جاء ذلك بمشاركة الأب يوسف عبد النور اليسوعي، والقائد فوزي أسمر، القائد العام لكشافة ومرشدات وادي النيل، والقائدة نانسي ناشد، نائبة القائد العام، وقائدة التدريب.

الجدير بالذكر أن الاحتفال كان قد أقيم بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر.