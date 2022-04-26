مقترح لمجلس شيوخ لاستبدال شهادة محو الأمية برخصة وربطها بالدعم

تقدمت النائبة سها سعيد، وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح إلى المجلس لاستبدال شهادة محو الأمية بترخيص يمنح مجانا نظير اجتياز اختبار محو الأمية وربطه بمنظومة الدعم.

وجاء هذا المقترح بهدف تحفيز الأميين على التعليم واجتياز اختبار محو الأمية دعما لاستراتيجية الدولة للقضاء على الأمية.

وأوضحت سعيد بالمقترح أنه نظرا لصعوبة التعليم في الكبر وعدم وجود حافز لتشجيع الأميين على محو أميتهم، إضافة إلى أن خريجي محو الأمية أنفسهم قد يعودا للأمية نتيجة عدم ممارستهم للقراءة والكتابة لفترة طويلة، مما يهدر جهود الدولة المبذولة في هذا الشأن.

وللأسباب السابقة تقدمت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمقترحها لربط رخصة محو الأمية بالدعم وتجديدها بصورة دورية لتحفيز الأميين على محو أميتهم، وكذلك تحفيز من تم محو أميتهم على ممارسة القراءة والكتابة للحفاظ على تلك الرخصة.

ويأتي هذا المقترح ضمن توصيات مشروع العدالة الثقافية الذي أطلقته منتديات التنسيقية في موسمها الأول عن مبادرة محو الأمية، حيث عقدت التنسيقية ورشة عمل وحوارا مجتمعيا حضرهما عددا من الجهات ذات الصلة وهم مسئولين من الهيئة العامة لتعليم الكبار، وممثلين عن المجتمع المدني من المهتمين بتلك القضية، إضافة إلى متطوعين في مشروعات محو الأمية.

فيما هنأت النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وقادة الأفرع الرئيسية، وقادة وضباط، وضباط الصف، والجنود ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصرى العظيم، بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء الحبيبة، مؤكده أن سيناء ستظل قلب الوطن النابض الذي شهد تضحيات كبيرة ليظل محررا يحكي تاريخ الأبطال.

وأضافت أبوشقة، في تصريحات لها اليوم، أن أبناء مصر الأوفياء الذين قدموا الغالى والنفيس، من أجل كل حبة رمل فى سيناء الحبيبة، وواصلوا تقديم أرواحهم ودمائهم لتطهيرها لاجتثاث جذور الإرهاب من أرض الفيروز الغالية سجلوا تضحياتهم بحروف من نور في سجلات التاريخ وأنار أبناء القوات المسلحة والشرطة سماء أرض الفيروز بالأمل والعزة والكرامة.

وثمنت أبوشقة الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى خاصة مشروعات البنية الأساسية والأنفاق التى نفذتها الدولة داخل سيناء وربطها بالوادى والدلتا، مؤكدة أن التنمية هي أقوى سلاح للحفاظ على هذه البقعة الغالية من الوطن.