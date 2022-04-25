إحالة مستشار بوزارة الشباب والرياضة للمحاكمة التأديبية العاجلة

أحالت النيابة الإدارية، مستشار بوزارة الشباب والرياضة للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابه مخالفات قانونية وإدارية جسيمة خلال الفترة من 24 حتى 30 أكتوبر 2021 .

وتبين من خلال التحقيقات في القضية التى حملت رقم 40 لسنة 64 قضائية عليا، أن "ع.م"، مستشار "ب" بوزارة الشباب والرياضة بالدرجة العالية "وكيل وزارة"، بوصفه الوظيفي وبدائرة محافظة الجيزة قام بنشر منشورات على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الثابت بها صفته الوظيفية، تضمنت التشكيك في نزاهة انتحابات نادي سموحة الرياضي التي أجريت بتاريخ 29 أكتوبر 2021 مما من شأنه إثارة ريبة المواطنين، وزعزعة ثقتهم في الوظيفة العامة ونتائج الانتخابات.

وبناء على التحقيقات التى أجريت تمت إحالته للمحاكمة العاجلة لارتكابه مخالفات إدارية منصوص عليها في المواد أرقام 57 ـ 58 ـ 61 ـ 62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والمادتين رقمي 149/3 و150/8 من اللائحة التنفيذية له، والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017.