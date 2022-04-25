إصابة 3 أشخاص فى حادث مرورى بطريق «المحلة- طنطا»

شهد طريق "المحلة- طنطا" أمام قرية شبشير الحصة مركز طنطا حادث مروري مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين لمستشفى طنطا الجامعي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كان قد تلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث مروري على طريق المحلة طنطا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى موقع الحادث كما هرعت سيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين إصابة 3 أشخاص بإصابات خطيرة وتم نقلهم لمستشفى طنطا الجامعي ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.