الإثنين 25 أبريل 2022
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الكرازة

صورة وتعليق.. المسيح والمجدلية للفنان الروسي ألكزندر إيفانوف (ألكسندر إيفا نوف)

القيامة
القيامة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، بأول أيام الخماسين المقدسة بعد الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وعلق الفنان سمير اسحق، الحاصل على دبلوم الفنون من معهد الدراسات القبطية، على أيقونة  Appearance of Jesus Christ to Maria Magdalena أو ظهور المسيح للمجدلية قائلا إنها مرسومة بالفن البيظي الغربي أو الأوروبي، وهو فن يختلف عن الفن القبطي إلا أنها صحيحة من الجهة اللاهوتية والعقائدية حيث أنها تصور مشهد ظهور المسيح لمريم المجدلية التي جلست تبكي حينما لم تجد جسد المسيح في القبر، فظهر لها المسيح إلا أنها ظنته البستاني أو الجنايني بحسب اللغة العامية الدارجة.

وأشار في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أن المسيح حينما كشف لها عن ذاته رفض أن تلمسه لأنه لم يكن قد صعد إلى السماء بعد وطلب منها أن تخبر تلاميذه عن القيامة وأن يلتقوه.

وأوضح أن تلك اللوحة من رسم  الفنان ألكزندر إيفانوف (ألكسندر إيفا نوف) ورسمت بين عامي 1834-1836، والكسندر أندريفيتش ايفانوف هو فنان عاش بين الفترة 1806 – 1858 م وهو رسام من الإمبراطورية الروسية . ولد وتوفى في سانت بطرسبرغ، ومن أهم أعماله Appearance of Jesus Christ to Maria Magdalena

القيامة
القيامة
القيامة احتفالات عيد القيامة المجيد أفراح القيامة

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