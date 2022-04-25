الإثنين 25 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«جهاز العاشر» يوجه بتكثيف أعمال صيانة وتجهيز المسطحات الخضراء

أحمد عمران
أحمد عمران

أكد أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، رفع حالة الاستعداد وتكثيف فرق صيانة المسطحات الخضراء والمتنزهات من أعمال التجميل التي تجري في أحياء المدينة والطرق الرئيسية منها والفرعية.

جاء ذلك فى إطار الاستعداد لأعياد الربيع و"شم النسيم" وفى ظل إقبال المواطنين على زيارة الحدائق المفتوحة بالمدينة، لتكون متنّفسًا طبيعيًا للمواطنين للاحتفال بأعياد الربيع ومتابعة إدارة التنمية المستمرة خلال فترة أعياد الربيع وعيد الفطر للارتقاء برفع المستوى الحضاري للمدينة. 

وأضاف رئيس الجهاز أنه تم توجيه فرق متواجدة بصفة مستمرة لإجراء النظافة العامة ورفع أى مخلفات من المسطحات الخضراء بهدف إضفاء الراحة والطمأنينة للمواطنين أثناء تنّزهم بالحدائق، موضحًا أنه جاري أعمال صيانة شبكات الري بجمع المنتزهات والحدائق العامة بالميدان العامة. 

العاشر من رمضان الكهرباء شكاوى المواطنين تنمية المشروعات المنتزهات النظافه العامة المسطحات المظهر الحضاري صيانة المسطحات الخضراء

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