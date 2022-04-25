الحماية المدنية تنقذ أشجارًا نادرة من حريق حديقة الأورمان

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة والمعاينات الأولية لحريق حديقة الأورمان، عن اندلاع النيران في كمية من المخلفات والأشجار في الحديقة.

وفور وصول قوات الحماية المدنية نجحت في منع امتداد النيران لعدد من الأشجار النادرة، حيث فرضت حولها كردونا وتم تأمينها لعدم وصول "شرر" الحريق إليها.

كانت أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، السيطرة على حريق نشب بحديقة الأورمان بالجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا باندلاع حريق في حديقة الأورمان المواجهة لجامعة القاهرة، فور إخطار اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة وجه بسرعة انتقال سيارات الإطفاء والإسعاف.

وانتقلت قوات الشرطة وعربات الإطفاء لمكان الحريق، للسيطرة على النيران قبل وصولها إلى محطة توليد الكهرباء بالحديقة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.