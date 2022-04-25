تدريب أطباء دمياط على مواجهة حالات التسمم

قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن هناك استعدادات لمديرية الصحة بدمياط لاعياد شم النسيم وعيد الفطر المبارك وفي إطار ترصد ومكافحة الأمراض المنقولة عن طريق الطعام والشراب، حيث نظمت ادارة التدريب والمدارس بالمديرية بقيادة الدكتور محمد الغباشي وبالتعاون مع مستشفى حميات دمياط دورة تدريبية لتعريف الحاله النموذجي وبروتوكول التعامل مع حالات الإصابة بالتسمم الممباري والناتج عن سم يفرز بواسطة بكتريا تسمى ( clstirium Botilism ) كما أن له القدرة على أحداث وباء.

وقد قام بالتدريب الدكتور عماد سعود بلح مدرب زمالة الأمراض المعدية والحميات، بالتزامن مع توفير مصل التسمم الغذائي ( Botilism ) بمخازن المديرية وذلك استعدادا لأى حالات طوارئ.



قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، إنه يتم حاليا تطوير المباني والمنشآت الصحية الموجودة في مركز ومدينة كفر سعد ضمن مبادرة حياة كريمة برعاية رئيس الجمهورية.

وقام الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط يرافقه الدكتور محمد بدران وكيل مديريه الصحه والدكتورة رشا رشوان مدير اداره الاعلام والتعليم والاتصال الصحي والمهندسه صابرين رشاد مدير الاداره الهندسيه بمديريه الصحه بتفقد المنشات التي تجري بها اعمال التطوير للوقوف على آخر المستجدات ومتابعه ما تم انجازه بها.

و تم ابداء بعض الملحوظات والتوجيه بسرعه الانتهاء من اعمال التطوير والإنشاء تمهيدا لتقديم الخدمه الطبيه بها.

قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط ،انه تم رفع درجة الاستعداد للحالة القصوى بجميع المستشفيات و الوحدات و المراكز الطبية بمحافظة دمياط و ذلك تزامنا مع عيد شم النسيم و استعدادا لعيد تحرير سيناء .

واضاف وكيل وزارة الصحة بدمياط،تم التأكد من جاهزية جميع المستشفيات وخاصه أقسام الاستقبال و الطوارئ والعنايات المركزه حيث تم التاكد من توافر جميع الادويه اللازمه والامصال الخاصه بحالات التسمم المحتمل حدوثها كذلك توافر المستلزمات الطبيه والتأكد من مخزون الاكسجين بالمستشفيات .