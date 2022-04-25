تعرف على موعد ليلة القدر 2022 وعلاماتها

في العشر الآواخر من شهر رمضان يبحث المسلمون عن موعد ليلة 27 رمضان ويعتبرها البعض توافق ليلة القدر وعلاماتها وكيف يتحراها المسلم، لكي يتقرب العبد من الله في تلك الأيام التي وعد الله بها عباده بالعتق من النار في آخر أيام الشهر الفضيل.

موعد ليلة القدر 2022

وحددت دار الإفتاء علامات ليلة القدر التى غالبا تكون في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان الكريم، وقالت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إنها تتمثل فى سكون في النفس، وصفاء السماء، وعدم نزول النيازك والشهب.

أما عن موعد فأوضحت الدار على موقعها الرسمى، أنه المعتبر شرعاً وقدراً اختلاف المطالع بما يعني اختلاف بدايات الشهور العربية.

وأضافت أنه لأهل كل مطلع ليلة للقدر مختصة بهم يشاركهم غيرهم فى جزء منها وتنتهى عند طلوع الفجر عندهم، وقد تستمر عند أهل مطلع آخر حتى طلوع الفجرعندهم.

ويذكر أن العلماء قالوا إن أقصى مدار للشمس هو أربع وعشرون ساعة، فربما استمرت ليلة القدر فى الأرض كلها أربعاً وعشرين ساعة، ليس لأهل كل مطلع إلا قدر الليل عندهم.

أما عن علامات ليلة القدر، فقالت دار الإفتاء ان هناك علامات تحدث في ليلة القدر، وهناك علامات تحدث بعد ليلة القدر.

علامات ليلة القدر 2022

يكون القمر فيها نصف جفنة

قال رسول اللهﷺ (يطلع القمر فيها شِق جفنة) والجفنة هي نصف القمر.

فلو رأيت القمر نصف، أعلم يقيناً أن هذه الليلة هي ليلة القدر وأدعو الله فيها وصلوا واستغفروا .

ليلة سهلة لا حارة ولا باردة:

قال رسول اللهﷺ

ليلة القدر ليلة سهلةُ طلقةُ، لا حارة ولا باردة.

والسهولة هنا تعني انها ليلة كلها طمأنينة وسكينة وهدوء وانشراح صدر، وراحة بال، وراحة نفسية يشعر بها المؤمنون.

وطلقة بمعنى مضيئة جدًاتنظر للسماء وكأنها نهار والسماء تقعد منيرة ومضيئة، لأن الملائكة تنزل وتطلع أفواج أفواج أفواج أفواج.

- لا يرمى فيها بنجم:

والدليل ما ثبت عند الطبراني بسند حسن، من حديث واثلة بن الأسقع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {إنها ليلة بلجة -أي: منيرة- مضيئة، لا حارة ولا باردة، لا يرمى فيها بنجم} أي: لا ترى فيها الشهب التي ترسل على الشياطين.

العلامات التي تحدث بعد ليلة القدر:

في علامة واحدة فقط تحدث في صباح ليلة القدر

لو ظهرت هذه العلامة فتأكد أنها ليلة القدر

تطلع الشمس صبيحتها لا شعاع لها

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صبيحة ليلة القدر تطلع الشمس لا شعاع لها كأنها طست حتى ترتفع.

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كتمـان ليلـة القدر :

اتّفق العلماء على أنّه يستحب لمن رأى ليلة القدر أن يكتمها، والحكمة في كتمانهـا كما ذكرهـا ابن حجرٍ نقلاً عن الحاوي أنّها كرامـة والكرامـة ينبغي كتمانها بلا خلاف بين أهـل الطريق من جهة رؤية النفـس، فـلا يأمـن السلب، ومن جهة أن لا يأمـن الرياء، ومن جهة الأدب فلا يتشاغل عن الشكر لله، بالنظر إليها وذكرها للناس، ومن جهـة أنه لا يأمن الحسد فيوقع غيره في المحذور، ايضا كي لايحبط الناس بقيام باقي الايام اذا علمو انها ظهرت ليلة القدر.

وقالت دار الافتاء ان ليلـة القــدر ترى بـ:

1- بالعيـــان وذلك برؤية علاماتها.

2- بالمنام وقد دلت على ذلك الأخبار الصحيحة والآثار المتواترة.

3- بالشعور والإحساس الصادق.

وصايا لإحياء ليلة القَدر:

- لا تأكل كثيرًا حتى تستطيع القيام والطاعة.

- لا بد من العزم على التوبة عند إحياء هذه الليلة المباركة.

- أَكْثِرْ من الدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات.

- أَقبل على الله عز وجل بكل جوارحك، حتى يصفو عقلك وقلبك من كل شيء سوى الله عز وجل.

- ابتعد عن المشاحنة واعفُ عن كل مَن أخطأ في حقك.

- ركِّز على "الكيفية"، فليس المهم أن تنهي 100 ركعة وقلبك ساهٍ لاهٍ.

- الإخلاص في الدعاء والقيام أهم من عدد الركعات التي يكون قلبك فيها مشغولًا بغير الله.

- احرص على الطهارة طوال هذه الليلة ما تيسر ذلك.

- تيقن من إجابة دعائك فإن عدم اليقين باستجابة الدعاء قد يشكِّل حاجزًا.

- كن على يقين من أن الله سيستجيب دعاءك ويتقبل منك.

- الإلحاح والإصرار على الدعاء فإن الله عز وجل يحب العبد الُملِحٌّ بالدعاء.

- استغفر الله عز وجل من كل ذنب ارتكبته واسأله أن يعفو عنك.

- أكثر من الاستغفار والصلاة على النبي وآله والترضي عن أصحابه.

- أكثر من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وردد: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

- الإكثار من طلب العتق من النار.

- الدعاء بتيسير الرزق الحلال وإصلاح الحال.

- الدعاء بقول: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين.

- الدعاء للزوج أو الزوجة بصلاح الحال وراحة النفس والبال.

- أكثرْ من الدعاء حال سجودك فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.

- أطلْ سجودك وتضرعك لربك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وظهورُكم ثقيلةٌ من أوزارِكم فخفِّفوها عنها بطولِ سجودِكم».

- لا تُضيِّعْ أي فرصة واحذر من التقصير لحظة فإن الرحمات والنفحات الربانية مفتوحة في هذه الليلة.

- اقرأ ما تيسر من القرآن.

- إحياء ليلة القدر ممتد حتى مطلع الفجرِ، والملائكة في حال صعود وهبوط.

- اشكر الله على أن وفقك لإحياء ليلة القدر وغيرك محروم من هذه النعمة.

- لا تنسَ أن تتصدق في هذه الليلة بما تستطيع فالصدقة لها أجر عظيم.

ثم يدعو بغير ذلك من الخير لنفسه ولأهله ولأصدقائِه وللمسلمين عامة، كل الدعاء بالخير مقبول.