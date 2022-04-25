المستشار الألمانى يبحث مع رئيس وزراء إستونيا عواقب العملية الروسية بأوكرانيا

قال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية شتيفان هيبيستريت، إن المستشار الألماني أولاف شولتس، بحث مع نظيره الإستوني كاجا كلاس، في مقر المستشارية الاتحادية اليوم الاثنين، عواقب العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا والأمن الأوروبي.



وأكد الجانبان ضرورة التعاون الوثيق بين البلدين على الصعيد الثنائي وبالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وشددا على مواصلة كل الجهود لإنهاء العملية العسكرية الروسية وتوسيع نطاق الدعم لأوكرانيا.



وأشاد المستشار شولتز، بجهود استونيا في مكافحة المعلومات المضللة والدعاية، وتعزيز قدراتها الدفاعية وتأمين إمداداتها من الطاقة، مشددًا على أهمية الناتو بالنسبة لهيكل الأمن الأوروبي، مشيرًا إلى أن بلاده تأخذ مخاوف استونيا وجميع الحلفاء على محمل الجد.

وعقد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع سفير الولايات المتحدة لدى موسكو جون ساليفان.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية - في بيان صحفي أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن الطرفين ناقشا خلال الاجتماع بعض المسائل ذات الطابع الثنائي، دون شرح مزيد من التفاصيل.

ويعد هذا الاجتماع أرفع اجتماع بين روسيا والولايات المتحدة منذ بدء موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

ويأتي الاجتماع على خلفية تصعيد غير مسبوق في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بسبب أحداث أوكرانيا، وفرض واشنطن وحلفائها عقوبات غير مسبوقة على موسكو.