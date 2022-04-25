الإثنين 25 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تسمم شابين عقب تناولهما وجبة طعام فى بولاق الدكرور

تسمم
تسمم

تجري النيابة العامة تحقيقاتها في مصرع شابين إثر تعرضهما للتسمم عقب تناولهما وجبة طعام في بولاق الدكرور بالجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا يفيد بنقل شابين إلى المستشفى مصابين بحالة تسمم، ومفارقتهما الحياة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وبالتحري تبيّن أن الشابين تناولا وجبة طعام جاهزة اشترياها من مطعم، وعقب تناولهما شعرًا بحالة إعياء فارقا على إثرها الحياة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مالك المطعم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

النيابة العامة تحقيقات مصرع شابين تسمم وجبة طعام بولاق الدكرور الجيزة

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وائل لطفي

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