محافظ الفيوم يقود حملة لإزالة مخالفات البناء

قاد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، ظهر اليوم، حملة لإزالة حالتيّ تعدٍ بالبناء المخالف بحي شرق الفيوم، رافقه خلال الجولة الدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، وأحمد شاكر، رئيس مركز ومدينة الفيوم، وسالم فتيح، رئيس المتابعة الميدانية بالديوان العام، ومحمد حمدي، رئيس حي شرق.

وأزالت الحملة التي ترأسها المحافظ مخالفة عبارة عن تغيير وتعديل في الرسومات الهندسية، والأعمدة الخرسانية وتكسير بالأسطح، بالطابق الأرضي المؤجر لإحدى الشركات الخاصة على مساحة 5000 متر، بأحد الأبراج بامتداد شارع أحمد شوقي المؤدي إلى منطقة منشأة عبدالله.

كما تم خلال الحملة إزالة دور مخالف بأحد الأبراج بمنطقة المسلة، المقام على مساحة 4000 متر، ووجه المحافظ، برفع مخلفات الازالة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه المحافظ، رؤساء المدن والأحياء بتشديد الرقابة والتواجد الميداني والتصدي الحاسم لكل صور التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة خلال فترة الإجازات، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.