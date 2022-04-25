الإثنين 25 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توافد المواطنين على شواطئ الغردقة للاحتفال بشم النسيم (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

توافد مئات المواطنين على شاطئ العائلات في الغردقة للاحتفال بشم النسيم تزامنا مع عيد القيامة المجيد وإجازة عيد تحرير سيناء، وسط تواجد أمني وسيارة إسعاف وفرق إنقاذ وطوارئ لحماية المواطنين من أي حالات صحية أو حالات غرق.

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وقال أشرف فؤاد، مدير عام شاطئ العائلات بالغردقة، إن الشاطئ استقبل 4 آلاف مواطن للاحتفال بأعياد شم النسيم، حيث يتوافد على الغردقة آلاف المواطنين من المحافظات المجاورة لقضاء شم النسيم على شواطئ الغردقة.

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وأضاف أنه تم الإعداد مسبقاً لاستقبال احتفالات شم النسيم، حيث تم تجهيز حوالي 5 آلاف كرسي وشمسية وفرق إنقاذ على الشاطئ، بالإضافة إلى تواجد سيارة إسعاف طوال 24 ساعة على مدار فصل الصيف، بالتنسيق مع مرفق إسعاف البحر الأحمر، بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

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وأكد مدير منتجع العائلات، التابع لمحافظة البحر الأحمر، أن شاطئ العائلات هو أكبر الشواطئ العامة بمدينة الغردقة، ويمتد طوله لأكثر من ألفي متر، ويسع لـ5 آلاف مواطن، ويضم أكثر من 5 آلاف عضو، كما يستقبل من غير الأعضاء برسم دخول بقيمة 50 جنيها للتذكرة.

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