مصرع شاب وإصابة 5 فى حادث تصادم 3 دراجات نارية بسوهاج

لقي شاب مصرعه وأصيب 5 في حادث تصادم 3 دراجات نارية «موتوسيكل» على الطريق الزراعي بنطاق قرية الشيخ زين الدين، دائرة مركز طهطا، شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي بدائرة المركز، ووجود متوفى ومصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين 3 دراجات بخارية بسبب السرعة الزائدة على الطريق، حيث اختلت عجلات القيادة بأيدي السائقين، مما أدى إلى حدوث التصادم فيما بينها، وتبين مصرع «يس. ا» 19 عامًا- عامل، وإصابة 5 آخرين بإصابات متفرقة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام، والمصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.