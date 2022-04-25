الإثنين 25 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

كانت هدى سلطان مرشحة للأغنية.. كواليس رفض تتر «لن أعيش في جلباب أبي»

هدى سلطان
هدى سلطان

شهد مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" الكثير من الكواليس والتفاصيل حتى بدأ عرضه فى شهر رمضان 1996، فكلمات التتر أيضًا، كان لها حكاية كشفتها المخرجة رباب حسين للكاتب محمد مسعود في كتاب "أساطير الدراما" حيث قالت فى حديثها مع الكاتب:" عارف المسلسل ده كان له تتر بديع كتبه الشاعر بهاء الدين محمد، لكن للأسف ما اتخدش في المسلسل، غالبًا الرقابة رفضت التتر".

وواصل الكاتب:" بدوري اتصلت بالشاعر بهاء محمد وسألته عن الواقعة، وكان مبتسمًا هادئًا وهو يقول:"عارف إن مكالمتك دي بترد لى حقى الضائع منذ 24 عامًا في هذا العمل فعلا الأستاذ أحمد توفيق والمنتجة ناهد فريد شوقى كلفاني بكتابة التتر، وكنت وقتها أعمل مع كبار النجوم في مصر والعالم العربي، وبعدما انتهيت من كتابته المسؤولون في التلفزيون قالوا له:"مش عايزين بهاء عندك الأبنودي أو سيد حجاب" وشعر المخرج أحمد توفيق وقتها بالحرج، فقال: "مش هعمل أغنية للتتر خالص".

 وكانت هذه الواقعة سببًا في مقاطعة بهاء الدين محمد للعمل مع التلفزيون المصري لفترة تزيد عن العشرين عامًا، بعدها كتب بهاء أغنية "بيعهم يشتروك" لخالد عجاج ووضع حسن أبو السعود الموسيقى التي كان قد وضعها لأغنية تتر المسلسل، شعر بهاء وقتها أن جزءًا من حقه عاد، كما شعر بأن جزءًا آخر عاد عندما غنى "القارئ" مشارى راشد جزءًا من الأغنية التي كان قد كتبها للمسلسل.

كان من المفترض أن يغني تتر مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" هدى سلطان، وكانت كلماتها كالتالي:" والله حقك.. مين اللي شالك؟ مين خلى عرقك في البرد شالك؟ ولا حد جابلك وادّاك وسابلك، ده المر قابلك وادّاك وسابلك أجرة مشالك"، وفى مقطع آخر فى الأغنية خاصًا بالاين وهو ما غناه مشاري راشد بصوته قي تسجيل موجود على يوتيوب:" يعمل نفسه بنفسه وماحدش يعمله وأما الأيام تنافسه أحسن ما تهمله".

يشار إلى أن "لن أعيش في جلباب أبي" مسلسل اجتماعي مصري، عرض في رمضان 1996، وكان له انتشار واسع في كل الدول العربية، وهو بطولة نور الشريف وعبلة كامل، إخراج أحمد توفيق وهو في الأصل مأخوذ عن رواية للكاتب إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار مصطفى محرم.

مسلسل لن أعيش في جلباب ابي رمضان أحمد توفيق المنتجة ناهد فريد شوقى التليفزيون بهاء الدين محمد حسن ابو السعود

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