الإثنين 25 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

علاقة غير شرعية.. ضبط متهمين بإلقاء رضيع أمام عقار بالجيزة

رضيع
رضيع

كشفت مباحث الجيزة، اليوم، عن غموض العثور على طفل رضيع أمام عقار، حيث توصلت التحريات إلى أن سيدة وشخصًا أنجبا الطفل من علاقة غير شرعية وألقياه أمام العقار.

وتقدم أحد الأشخاص ببلاغ إلى مركز شرطة أبوالنمرس ذكر فيه أنه عثر على طفل رضيع أمام عقار، خلال توجهه لعمله، وعثر بجانبه على حقيبة بها متعلقات خاصة بالطفل، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإيداع الطفل بحضانة لرعايته.

شكلت مديرية أمن الجيزة فريق بحث من رجال المباحث، كشفت تحرياته عن أن سيدة وشخصًا كان بصحبتها وراء وضع الطفل في مكان العثور عليه، ونجح رجال المباحث في تحديد هويتهما وضبطهما.

وتبين أن السيدة أنجبت من المتهم في علاقة غير شرعية، وقررا التخلص من الطفل، فوضعاه أمام العقار، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

مباحث الجيزة سيدة العقار الطفل مركز شرطة أبو النمرس النيابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

الأكثر قراءة

حقيقة منع استكمال صلاة التراويح فى أحد المساجد بحلوان

حريق هائل فى حديقة الأورمان بالجيزة (صور)

بعد وفاة أول حالة بالتهاب الكبد الغامض.. «الصحة» تكشف حقيقة علاقته بكورونا (فيديو)

بملابس العيد.. أسماء ضحايا حادث طريق أبوتشت فى قنا

السيطرة على حريق مخلفات حديقة الأورمان دون إصابات

بعد عودته للمستشفى.. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبو زهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. والمصالح تحكم «4»

د. داليا مجدي عبدالغني

الاختيار.. أفضل قرار درامى

حسين دعسة

قبل التفكير بما سيكون عليه العالم: أحلام سعيدة مسيو ماكرون!

عبدالوهاب داود

إرهابيون وعلمانيون.. وبينهما «الأزهر» متفقٌ عليه

كريم فرغلى

التنمر على مذهب برامج المقالب

محمد المعتصم

«الاختيار».. إعادة الاعتبار لأبناء سيناء.. «لافى» و«العرجانى» على سبيل المثال

علي سعدة

سأظل أدافع بكل ما اوتيت من قوة عن الأزهر الشريف.. منارة الإسلام

د. منى حلمى

الكتابة والعاصمة العالمية للكتاب 2022

صور

تصنيع كحك عيد الفطر 2022

المواطنون يقبلون على كحك عيد الفطر 2022

انطلاق موسم حصاد القمح فى المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

هل يقف حزب الله خلف إطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل؟

ظهور مرض التهاب الكبد المجهول في إسرائيل

سفير مصر لدى تل أبيب يشارك فى «قداس كنيسة القيامة» (صور)