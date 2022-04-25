كيف تسبب يوسف شاهين فى توتر علاقة فريد الأطرش وصالح سليم؟

دخل رئيس النادي الأهلي صالح سليم في خلافات شديدة مع الفنان فريد الأطرش الذي كان من أكثر المشجعين لنادي الزمالك.

وساند فريد الأطرش نادي الزمالك في أزمته المالية حيث قام بإحياء عدة حفلات داخل النادي وتبرّع بكامل إيرادها لاستكمال منشآت النادي مثل تشييد المبنى الاجتماعي وتجديد مدرجات النادي بعدما عصفت بالنادي أزمة كبيرة بعد تأميم ممتلكات النادي.

وسئل صالح سليم عن مطربه المفضل فأجاب: "عبدالحليم حافظ وفريد الأطرش لا أحبه، ولا أحب التواجد في المكان الذي يغني فيه" حسب ما نشرته جريدة أخبار اليوم في 11 فبراير 1961.

وتوترت العلاقة بينهما بعد هجوم يوسف شاهين على فريد الأطرش إذ اعتبره أنه السبب في فشل فيلم "أنت حبيبي"، لأنه لم يكن متعاونا معهم بالمرة، فرد "الأطرش" على تصريحات يوسف شاهين، وهو ما أغضب صالح سليم الذي كان صديقا لـ "شاهين".

وولد صالح سليم في 11 سبتمبر 1930 في حي الدقي بالجيزة، ووالده هو د. محمد سليم أحد رواد أطباء التخدير في مصر، ووالدته هى السيدة زينب الشرف.

تعرف والد سليم على والدته عندما كان يجري لها عملية جراحية خلال إقامتها مع عائلتها في مصر وتزوجها وأنجبا 3 ذكور كان صالح هو الأكبر، ومن بعده عبد الوهاب وطارق.

عشق صالح سليم رياضة كرة القدم منذ نعومة أظافره، فكان دائما ما يمارس هوايته مع أطفال حيه في الدقي بالجيزة، وقد انضم لفريق مدرسة الأورمان الإعدادية، ثم منتخب المدارس الثانوية أثناء دراسته في المدرسة السعيدية، ثم التحق بصفوف الناشئين بالنادي الأهلي 1944، بعد أن اكتشفه حسن كامل المشرف على فريق الأشبال بالنادي.

نجح صالح في إثبات وجوده وموهبته، حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول وهو في السابعة عشرة من عمره، وخاض أول مباراة له مع الفريق الأول أمام المصري عام 1948، وفاز الفريق وقتها بهدفين مقابل هدف واحد وأحرز صالح سليم هدف الفوز، أما المباراة الرسمية الأولى، فكانت أمام يونان الإسكندرية في الأسبوع الثالث لبطولة الدوري موسم 1948 وفاز الأهلي بهدفين.