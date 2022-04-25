مصيف رأس البر يستقبل رواده بالورود في شم النسيم

شهدت مدينة رأس البر، برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة إقبال المصطافين والرواد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لقضاء إجازة شم النسيم وأعياد الربيع وعيد تحرير سيناء.

وقامت العلاقات العامة بالاشتراك مع قسم الحدائق بالوحدة والتعاون مع إدارة السياحة بديوان عام محافظة دمياط لاستقبال المصطافين ورواد المدينة وإهدائهم باقات الزهور مصحوبة بعبارات الترحاب وأعلام مصر و(بارشورات) بالمعالم السياحية بالمحافظة وهدايا للأطفال وذلك في إطار الاحتفال بشم النسيم وأعياد الربيع وعيد تحرير سيناء.

قال الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إنه يتم حاليًا تطوير المباني والمنشآت الصحية الموجودة في مركز ومدينة كفر سعد ضمن مبادرة حياة كريمة برعاية رئيس الجمهورية.

وقام وكيل وزارة الصحة بدمياط يرافقه الدكتور محمد بدران، وكيل مديرية الصحة والدكتورة رشا رشوان، مدير إدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي والمهندسة صابرين رشاد مدير الإدارة الهندسية بمديرية الصحة بتفقد المنشآت التي تجري بها أعمال التطوير، للوقوف على آخر المستجدات ومتابعة ما تم إنجازه بها.

وتم إبداء بعض الملاحظات والتوجيه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والإنشاء تمهيدا لتقديم الخدمة الطبية بها.

قال وكيل صحة دمياط إنه تم رفع درجة الاستعداد للحالة القصوى بجميع المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية بدمياط تزامنًا مع عيد شم النسيم واستعدادًا لعيد تحرير سيناء.

وأضاف أنه تم التأكد من جاهزية جميع المستشفيات، خاصة أقسام الاستقبال والطوارئ والعنايات المركزة حيث تم التأكد من توافر جميع الأدوية اللازمة والأمصال الخاصة بحالات التسمم المحتمل حدوثها كذلك توافر المستلزمات الطبية والتأكد من مخزون الاكسجين بالمستشفيات.