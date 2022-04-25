وكيل «تعليم مطروح» يهنئ المحافظ بذكرى تحرير سيناء

هنأ عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ورجال القوات المسلحة الباسلة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء الحبيبة.

وقال وكيل تعليم مطروح إن يوم 25 أبريل مشهودا في تاريخ الوطن بتحرير أرض الفيروز التي جاءت تتويجاً للانتصار التاريخي في حرب أكتوبر وتجلت فيها أرقى معاني الشجاعة والفداء وحب الوطن لرجال قواتنا المسلحة البواسل.

وأضاف وكيل تعليم مطروح: «نحن العاملون بالمنظومة التعليمية بمطروح نفخر بما قدمه شهدائنا من رجال القوات المسلحة وكان انتصارهم في أكتوبر سبباً رئيسياً لتحرير سيناء وبناء مرحلة جديدة نحو السلام الشامل والعادل في منطقة الشرق الأوسط».