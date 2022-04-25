الإثنين 25 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «تعليم مطروح» يهنئ المحافظ بذكرى تحرير سيناء

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

هنأ عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ورجال القوات المسلحة الباسلة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء الحبيبة.

وقال وكيل تعليم مطروح إن يوم 25 أبريل مشهودا في تاريخ الوطن بتحرير أرض الفيروز التي جاءت تتويجاً للانتصار التاريخي في حرب أكتوبر وتجلت فيها أرقى معاني الشجاعة والفداء وحب الوطن لرجال قواتنا المسلحة البواسل.

وأضاف وكيل تعليم مطروح: «نحن العاملون بالمنظومة التعليمية بمطروح نفخر بما قدمه شهدائنا من رجال القوات المسلحة وكان انتصارهم في أكتوبر سبباً رئيسياً لتحرير سيناء وبناء مرحلة جديدة نحو السلام الشامل والعادل في منطقة الشرق الأوسط». 

عبدالفتاح السيسي القوات المسلحة رئيس الجمهورية وكيل وزارة التربية والتعليم عيد تحرير سيناء تعليم مطروح اللواء خالد شعيب

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