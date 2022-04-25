الإثنين 25 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ننشر اعترافات المتهمين بالتعدي على شاب في مشاجرة بأطفيح

مشاجرة
مشاجرة

تواصل النيابة العامة في الجيزة، اليوم الإثنين، التحقيقات في واقعة اتهام سائقا توك توك بإصابة شاب في مشاجرة بمنطقة أطفيح.

واعترف المتهمين بالاعتداء على شاب، وإصابته بكسر في الجمجمة موضحين أنهما خلال استقلالهما توك توك، نشبت مشادة كلامية، بينهما وبين المجني عليه وابن عمه الذي كان بصحبته، لادعائهما أن التوك توك تسبب في اتساخ ملابسهما بالمياه في الشارع، وتطورت المشادة الكلامية إلى مشاجرة، أصيب خلالها المجني عليه.

وأشار المتهمان إلى أنهما تعرضا لاعتداء أيضا من جانب المجني عليه وابن عمه، وتبادلا الاتهام معهما، كما استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، وتم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة، وإصابة شخص في إحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المشاجرة نشبت بين 4 أشخاص، بسبب تسبب توك توك في تطاير مياه على ملابس اثنين من المتشاجرين، وأسفرت المشاجرة عن إصابة شاب بكسر بالجمجمة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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