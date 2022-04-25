ضبط 474 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، في تحرير 474 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 113 قضية بمجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات 613.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.