الإثنين 25 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل الحلقة 24 من مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني

مكتوب عليا
مكتوب عليا

يبحث الجمهور ومحبي الكوميديا عن تفاصيل الحلقة 24 من مسلسل مكتوب عليا بطولة الفنان أكرم حسني التي تذاع مساء اليوم حصريا عبر قنوات DMC في عمل كوميدي مختلف هذا العام وحقق نجاحا كبيرا خلال حلقاته الأولى من العمل.

تفاصيل الحلقة 24 من مسلسل مكتوب عليا 

تشهد الحلقة 24 من مسلسل مكتوب عليا بطولة الفنان أكرم حسني استكمالا لأحداث الحلقة الماضية بعد تحول بدوي “عمرو عبد الجليل” وانقلابه على الجميع وتهديدهم بالقتل، ثم يقرر تركهم جميعا، ويرحل ولكنه يكتشف أن كل أصدقائه تخلوا عنه ورفضوا مساعدته، وبعد أن يطلب بدوي وجلجل مساعدة "الباتعه"، فتقرر مساعدتهم ولكن بعد تكليفهم بمهمة صعبة جدا يدخل جلجل تحديدا جديدا خلال 24 من مسلسل مكتوب عليا ويجد كلمات جديدة مكتوبة على جسمه وخلال أحداث الحلقة تبدأ تتحقق وسط دخوله أزمات جديدة هو وأفراد اسرته.
 

أبطال مسلسل مكتوب عليا

 مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبد الجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف والمسلسل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري "k media" بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية.

مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا

يعرض مسلسل "مكتوب عليا" حصريا على شاشة قناة "dmc" يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء بعد آذان المغرب، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، والمرة الثانية في تمام الساعة 6 صباحا ويعرض خلال اليوم 3 مرات عبر قناة DMC DRAMA يتواجد المحتوى بشكل كامل وحصري عبر منصة WATCH IT وتقدم منصات قناة دي إم سي مقاطع فيديو من العمل على مدار اليوم.
 

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وائل لطفي

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