الإثنين 25 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

عن قيامة المسيح.. القمص أنطونيوس فكري: ملاك القيامة بشر تلميذات المسيح

القيامة
القيامة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، بأول أيام الخماسين المقدسة بعد الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وقال القمص أنطونيوس فكري، في كتاب شرح الكتاب المقدس، "أن ملاك القيامة الذي أرعب الحراس، هو الذي استقبل المرأتين وبشرهما بالقيامة وقال لهما أن لا تخافا، والله قد يستعمل طريقة الخوف ليجذب غير المؤمن للإيمان، ونرى الجندي الوثني يعترف "بالحقيقة كان هذا ابن الله حين ارتعب من الأحداث المصاحبة للصلب أماّ‍ للمؤمنين فعطية الله لهم هي السلام "والمحبة تطرح الخوف خارجًا".

وأضاف انه تمت القيامة والحجر موضوع والحراس قائمون للحراسة، وخرج الرب من القبر وهو مغلق كما خرج من بطن العذراء وبقيت عذراء كما تنبأ حزقيال  أمّا دحرجة الحجر فهي لإعلان القيامة، ولاحظ أن من ذهبتا باكرًا جدًا من محبتهما، تمتعتا برؤية القيامة "الذين يبكرون إليَّ يجدوني"، كما أن الملاك على الحجر شاهد على قيامة المسيح التي صارت لنا شجرة حياة، بعد أن كان هناك ملاك بسيف ناري يقف أمام الجنة ليمنعنا من شجرة الحياة والحجر يعني باب القبر، ختم الموت، وجلوس الملاك على الحجر بعد إزاحته هو بُشرَى بانتصار المسيح على الموت.

وتابع: "نلاحظ أن الملاك يقول يسوع المصلوب بينما هو قد قام. فالصلب صار سمة لعمل المسيح الخلاصي، والصليب صار تاج، لذلك رأى يوحنا المسيح في سفر الرؤيا خروف قائم كأنه مذبوح، فبالصليب تفتخر السماء والأرض ولذلك احتفظ المسيح بجراحاته وأراها لتلاميذه، كما نرى زلزلة مع موت المسيح وزلزلة مع قيامته فالذي مات هو الذي قام. وهو قوي لا يضعف سواء بموته أو قيامته هو الذي يزلزل الأرض في وقت صلبه ووقت قيامته".

القيامة احتفالات عيد القيامة المجيد استعدادات عيد القيامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

الأكثر قراءة

بعد عودته للمستشفى.. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبوزهرة

بعد وفاة أول حالة بالتهاب الكبد الغامض.. «الصحة» تكشف حقيقة علاقته بكورونا (فيديو)

بملابس العيد.. أسماء ضحايا حادث طريق أبوتشت فى قنا

أول رد من المريخ السودانى على أزمة التسريبات: الأهلى بطل أفريقيا ولا يصدق ما يقال عنه

قيمة زكاة الفطر 2022 فى مصر والحد الأدنى لإخراجها للموسر والمُعسر

لماذا كان يخاف محمد مرسي من الابتعاد عن مكتب الإرشاد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قبل التفكير بما سيكون عليه العالم: أحلام سعيدة مسيو ماكرون!

عبدالوهاب داود

إرهابيون وعلمانيون.. وبينهما «الأزهر» متفقٌ عليه

كريم فرغلى

التنمر على مذهب برامج المقالب

محمد المعتصم

«الاختيار».. إعادة الاعتبار لأبناء سيناء.. «لافى» و«العرجانى» على سبيل المثال

علي سعدة

سأظل أدافع بكل ما اوتيت من قوة عن الأزهر الشريف.. منارة الإسلام

د. منى حلمى

الكتابة والعاصمة العالمية للكتاب 2022

لواء.حمدى البطران

بريطانيا والإرهاب

رشا عبدالمنعم

المسرح المدرسى.. ضرورة تربوية لا رفاهية

صور

تصنيع كحك عيد الفطر 2022

المواطنون يقبلون على كحك عيد الفطر 2022

انطلاق موسم حصاد القمح فى المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

ظهور مرض التهاب الكبد المجهول في إسرائيل

سفير مصر لدى تل أبيب يشارك فى «قداس كنيسة القيامة» (صور)

الأردن يدين تقييد إسرائيل الوصول إلى كنيسة القيامة