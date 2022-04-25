سعيد بقطر: سببان جعلا خدمات أخوة الرب بالكنيسة لا تتأثر بغلاء الأسعار

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، بأول أيام الخماسين المقدسة بعد الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وقال الخادم، سعيد بقطر، الخادم المتخصص في خدمات الرحمة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية وهي الخدمات المسؤولة عن إخوة الرب من مساكين، ومحتاجين، وأيتام ومسنيين، والمشردين، والأسر المستوردة وأسر المسجونين، إن البعض روج مؤخرًا لوجود أزمة اقتصادية في الكنيسة نتيجة غلاء بعض الأسعار إلا أن هذا أمر خاطئ لعدة أسباب الأول منها هو ان الإيمان المسيحي يؤمن أن الله لا ينسى أحدا نهائيا وهو المسؤول عن تدبير حاجيات أخوة الرب وكل محتاج.

بينما السبب الثاني هو ان دورة الحياة الاقتصادية تعتمد على بضعة أمور، العامودان الأساسيان لها التبرعات والاشتراكات الدورية التي يجود بها شعب كل كنيسة من خلال إيصال رسمي مختوم، وهو بمجرد أن شهدت الأسواق بعض الارتفاع في الأسعار دفع المتبرعين بزيادة تبرعاتهم، والثاني هو بعض المشروعات الأساسية بالكنيسة مثل المستشفيات والورش وغيره.