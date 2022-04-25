نشاط الوزارات| الحكومة تيسر التمويل العقاري و1.5 مليار جنيه لتنمية سيناء

شهد ديوان مجلس الوزراء و الوزارات والهيئات والقطاعات التابعة لها، نشاطا مكثفاً منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الإثنين، لتنفيذ المشروعات القومية ومنها حياة كريمة، ومتابعة الملفات اليومية ومعدلات الإنجاز من الوزراء والمسؤولين المختصين، والتى نستعرضها معكم خلال التقرير التالي:

بحث تيسير إجراءات التمويل العقاري

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، اجتماعاً مع مسئولى البنك المركزي، لبحث تيسير إجراءات التمويل العقاري.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة وضع نظام مستدام للتمويل العقاري، وتوفير جهات التمويل لمزيد من التسهيلات لتشجيع المواطنين على شراء الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، وزيادة حجم المحفظة المخصصة من البنوك للتمويل العقاري، موضحاً أننا نحتاج إلى تغيير الأفكار والسياسات فيما يتعلق بالعلاقة بين التمويل ومشروعات التطوير العقاري.

التمويل العقاري

من جهته، قال المستشار عمر مروان: جاهزون لإصدار أى حلول قانونية من أجل تسهيل وتيسير عملية التمويل العقاري، مؤكدا ضرورة تقوية دور شركات التمويل العقاري، وتوفير المزيد من التسهيلات لتشجيع المواطنين على الاستفادة بالتمويل العقاري.

صرف 423 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة

كما أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة مرسى مطروح بتعيين 88 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 4 "قادرون باختلاف" ، إضافة إلى صرف 423 ألف جنيه رعاية إجتماعية.

نجاح حملة “المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات”

وزير القوي العاملة محمد سعفان

على جانب آخر، قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن حملة ،"المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات" التي تم إطلاقها بمشاركة تطوعية من كابتن محمد صلاح ساهمت بشكل كبير على مدار الأيام في تحفيز مرضي الإدمان على التقدم للعلاج حيث بلغ متوسط عدد الاتصالات الهاتفية التي استقبلها الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان 400 اتصالا يومياً.

كما بلغت نسبة الإناث8 % من إجمالي عدد المتقدمين للعلاج من خلال الخط الساخن، وهي مؤشرات إيجابية تؤكد وصول رسائل الحملة للفئات المستهدفة والتشجيع على المضي قدما لتنفيذ فعاليات الحملة سواء على مستوى التواصل المباشر والجماهيري أو من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة.

إطلاق ٤ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"

كما يتابع الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إطلاق أربعة قوافل طبية لإجراء الكشف الطبي والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية "نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال-الباطنة - الأنف والأذن-العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية".

وأيضا تقديم خدمات الأشعة والتحاليل، بمحافظات "الدقهلية - البحيرة - أسيوط - مطروح".

قوافل طبية

تنفيذ مشروعات الحماية من السيول بسيناء بتكلفة ١.٥٠ مليار جنيه

فى سياق آخر، قال الدكتور عبد العاطي، إنه وإيماناً من الوزارة بدورها في تحقيق التنمية الشاملة بشبة جزيرة سيناء، فإنه يجرى تنفيذ مشروع مسارات نقل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر لمناطق الاستصلاح بشمال ووسط سيناء.

شبة جزيرة سيناء

كما أوضح وزير الري، أنه يتم تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول باستثمارات ضخمة بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، حيث قامت الوزارة بتنفيذ ٤٧٣ منشأ متنوع من سدود إعاقة وحوائط توجيه وبحيرات صناعية، وذل بتكلفة تصل إلى ١.٥٠ مليار جنيه وبسعة تخزينية ٩٠ مليون متر مكعب.

تنظيم فعاليات الدورة الصيفية للجامعات والمعاهد المصرية

عقد مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات اجتماعًا،، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس، وبحضور الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد، والدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

الدكتور خالد عبدالغفار

وطالب الوزير خلال الاجتماع، الاتحاد بضرورة الاستعداد لتنظيم فعاليات الدورة الصيفية للجامعات والمعاهد المصرية مع بداية فصل الصيف بالتعاون مع الجامعات الساحلية.