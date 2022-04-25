الإثنين 25 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«جولف بيزنس» تبرز جهود مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقناة السويس

الهيدروجين الأخضر
الهيدروجين الأخضر

أبرزت مجلة "جولف بيزنس" الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، توقيع مصر والإمارات مذكرتي تفاهم جديدتين بشأن التعاون في تطوير محطات لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرة إلى أن مصر تمثل محرك مبكر في سوق الهيدروجين العالمي، وتمتلك موارد وفيرة من الطاقة المتجددة تؤهلها لأن تصبح مركزاً محوريا وإقليميا لهذا القطاع في المستقبل. 

وأشارت المجلة، في تقرير عبر موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، إلى أن مذكرتي التفاهم تم توقيعهما أمس الأحد، بين الحكومة المصرية- ممثلة في الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة- وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الإماراتية، إحدى الشركات الرائدة عالميا في مجال الطاقة المتجددة، وشركة "حسن علام للمرافق"، ذراع الاستثمار والتطوير لمجموعة حسن علام القابضة.

ونقلت المجلة عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تأكيده أن الدولة تعمل على تشجيع الاستثمارات في مجال مشروعات الطاقة الخضراء، بفضل ما تتمتع به مصر من إمكانات تؤهلها لأن تصبح مركزاً محوريا وإقليميا مهما في هذا المجال الحيوي، الذي من المتوقع أن يغير شكل نظام الطاقة العالمي خلال المرحلة المقبلة، كما أنه من شأنه أن يسرع من وتيرة عملية تحول الطاقة في المنطقة.

كما نقلت المجلة عن سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي ورئيس مجلس إدارة شركة "مصدر"، قوله "إن اتفاقيات الشراكة بين مصر والإمارات لاستكشاف وتطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر تدل على قوة العلاقة الوثيقة بين البلدين، كما تعتمد على مكانتهما كمحرك مبكر في سوق الهيدروجين العالمي"، مضيفا "نتطلع إلى العمل مع شركائنا في مصر لإحراز تقدم عملي في تحول الطاقة الذي سيوفر فوائد كبيرة للاقتصاد والمناخ."

ونوهت إلى إشارة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأن مصر تتمتع بموارد وفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من شأنها توفير أرضية ملائمة لمشروعات الطاقة المتجددة بتكلفة تنافسية، فضلاً عن قربها من الأسواق العالمية التي تتطلع إلى استيراد الهيدروجين الأخضر، موضحة أن تلك الإمكانات تتيح للقاهرة نمواً كبيراً لهذا القطاع في المستقبل. 

ولفتت المجلة إلى أن مذكرتي التفاهم تضاف لسلسة من المشروعات التي تعكف الدولة المصرية على تنفيذها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، كونها موقع المميز والمحوري يطل على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، ما يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لتزويد السفن بالوقود، مشيرة إلى أن تلك المشروعات تأتي بالتزامن مع استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ "كوب 27" هذا العام. 

مجلة جولف بزنس مصر والإمارات الهيدروجين الاخضر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الهيدروجين الاستثمارات مشروعات الطاقة الخضراء

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

الأكثر قراءة

بعد وفاة أول حالة بالتهاب الكبد الغامض.. «الصحة» تكشف حقيقة علاقته بكورونا (فيديو)

بملابس العيد.. أسماء ضحايا حادث طريق أبوتشت فى قنا

أول رد من المريخ السودانى على أزمة التسريبات: الأهلى بطل أفريقيا ولا يصدق ما يقال عنه

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 25-4-2022

قيمة زكاة الفطر 2022 فى مصر والحد الأدنى لإخراجها للموسر والمُعسر

لماذا كان يخاف محمد مرسي من الابتعاد عن مكتب الإرشاد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قبل التفكير بما سيكون عليه العالم: أحلام سعيدة مسيو ماكرون!

عبدالوهاب داود

إرهابيون وعلمانيون.. وبينهما «الأزهر» متفقٌ عليه

كريم فرغلى

التنمر على مذهب برامج المقالب

محمد المعتصم

«الاختيار».. إعادة الاعتبار لأبناء سيناء.. «لافى» و«العرجانى» على سبيل المثال

علي سعدة

سأظل أدافع بكل ما اوتيت من قوة عن الأزهر الشريف.. منارة الإسلام

د. منى حلمى

الكتابة والعاصمة العالمية للكتاب 2022

لواء.حمدى البطران

بريطانيا والإرهاب

رشا عبدالمنعم

المسرح المدرسى.. ضرورة تربوية لا رفاهية

صور

تصنيع كحك عيد الفطر 2022

المواطنون يقبلون على كحك عيد الفطر 2022

انطلاق موسم حصاد القمح فى المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

ظهور مرض التهاب الكبد المجهول في إسرائيل

سفير مصر لدى تل أبيب يشارك فى «قداس كنيسة القيامة» (صور)

الأردن يدين تقييد إسرائيل الوصول إلى كنيسة القيامة