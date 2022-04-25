روسيا: اتخذنا إجراءات في الوقت المناسب للحد من مخاطر العقوبات الغربية

أعلن مدير القسم الرابع لبلدان رابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية، دينيس جونشار، أن بلاده اتخذت إجراءات في الوقت المناسب للحد من مخاطر العقوبات الغربية في مجال الاقتصاد.

وقال جونشار لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الإثنين، ردا على سؤال حول كيفية تأثير أزمة العلاقات الروسية مع الغرب على تعاون موسكو مع أذربيجان وأرمينيا:"اتخذنا تدابير مسبقا للحد من المخاطر المرتبطة بالإجراءات غير النزيهة من جانب الغرب في الاقتصاد العالمي"، على حد تعبيره.

وأضاف أنه "وفقًا لتقديرات الخبراء، فإن حوالي 30% من إجمالي تجارة روسيا مع أذربيجان تجري بالروبل"، مشيرًا إلى أن بنية العلاقات الاقتصادية الروسية ككل ليست عرضة للعوامل السلبية الخارجية وتتكيف بسرعة مع المواقف غير الاعتيادية.

وأوضح أن بلاده ما زالت من بين الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لأذربيجان، لافتًا إلى أن العمل جار بنشاط للبحث عن مجالات جديدة للتعاون مع أرمينيا.