الإثنين 25 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

رئيس الوزراء الموريتانى: لدينا فرص استثمارية واعدة ولن نخيب ظن المواطنين

المهندس محمد ولد
المهندس محمد ولد بلال

 قال رئيس الوزراء الموريتاني المهندس محمد ولد بلال إن حكومته لديها فرص استثمارية واعدة، وإنها لن تخيب ظن المواطنين، من خلال تطبيق ما وعدت بتنفيذه في مختلف المجالات.


وأضاف رئيس الوزراء -خلال حفل أقامه في قصر المؤتمرات في نواكشوط بمناسبة نيل حكومته ثقة البرلمان- أن مختلف المشاريع يتم تنفذيها بوتيرة متسارعة، مع مراعاة كافة الجوانب اللازمة.
 

وتابع رئيس الوزراء أن برنامج الحكومة سيتم تنفيذه وفق استراتيجية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية إلى تقريب الإدارة من المواطنين وحل مشاكلهم وتسريع وتيرة العمل في مختلف البرامج الحكومية.

 

وعلى صعيد آخر، هنأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة فوزه في الانتخابات.

 

وقال الرئيس الغزواني - بحسب بيان للرئاسة - "يسعدني أن أوجه إليكم التهاني بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية الفرنسية"، مضيفا: "يسعدني أن أواصل العمل معكم من أجل تعزيز العلاقات التاريخية التي تربط بين فرنسا وموريتانيا".

 

وتابع: "واثق من أننا سنواصل بذل جهودنا لتجسيد القيم الكبرى للعدالة والمساواة التي تؤسس لثقافة شعبينا".

 

وعلى الجانب الآخر، بدأ أنصار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاحتفال بإعادة انتخابه بالموسيقى والرقص في ظل برج إيفل في باريس بعد ساعة من غلق مراكز الاقتراع.

 

ولوح مئات المحتفلين بأعلام فرنسا والاتحاد الأوروبي في أعقاب التوقعات التي أشارت إلى فوز كبير لماكرون على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.

 

وتقدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشكل حاسم على منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان، وسيعاد انتخابه رئيسا لفرنسا وفقا لتوقعات محطتي "فرانس 2" و "تي إف 1" بعد انتهاء الجولة الأخيرة من التصويت مساء اليوم الأحد.

 

وحصل ماكرون على نحو 58 % من الأصوات مقارنة بـ 42% للوبان، بحسب توقعات استطلاعات الرأي عقب انتهاء التصويت.

 

وينظر إلى ماكرون على أنه استفاد من رغبة الجمهور في الاستقرار والسياسات الوسطية في مواجهة الحرب في أوكرانيا.

 

كما حقق نجاحات في سوق العمل والخروج القوي للاقتصاد الفرنسي من أزمة فيروس كورونا.

 

وإذا ثبتت التوقعات عندما تظهر النتائج الرسمية، فسيكون ماكرون قد فاز بحصة أقل من الأصوات مما كان عليه عندما صعد ضد لوبان في عام 2017. وفاز ماكرون آنذاك بنسبة 66%.

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