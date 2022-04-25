قناة «NDTV»: الاتحاد الأوروبى يسعى لزيادة مبيعات المعدات العسكرية إلى الهند

قالت قناة NDTV، إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الموجودة في زيارة للهند، ستناقش زيادة مبيعات المعدات العسكرية الأوروبية لهذه الدولة.

ونقلت القناة، عن مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي لم تذكر اسمه، أن رئيسة المفوضية الأوروبية ستبحث كذلك خلال زيارتها، استئناف المفاوضات مع الهند بشأن اتفاقية التجارة الحرة.

واليوم الإثنين، ستلتقي فون دير لاين، برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

ووفقا للمسؤول الأوروبي، تأتي زيارة فون دير لاين، في إطار الجهود الغربية المبذولة لتشجيع الهند على قطع علاقاتها مع روسيا بسبب إطلاقها العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال المسؤول الأوروبي: "يجري العديد من القادة الغربيين في الوقت الراهن، اتصالات مع الهند لتحديد البدائل التي يمكننا تقديمها. <...> المفتاح هو أننا نريد تعزيز هذه العلاقات والعمل معا لجذب الهند إلى معسكرنا. هذا الهدف الرئيسي للزيارة".

وعلى صعيد آخر، اقترحت المفوضية الأوروبية إصلاحات جديدة و"طموحة" للفضاء الرقمي، ومجموعة شاملة من القواعد الجديدة لجميع الخدمات الرقمية، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، والأسواق عبر الإنترنت، وغيرها من المنصات عبر الإنترنت التي تعمل داخل الاتحاد الأوروبي.

وذكرت المفوضية - في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي - أن القيم الأوروبية تدخل في قلب هذه المقترحات، التي تهدف إلى حماية قواعد المستهلكين وحقوقهم الأساسية على الإنترنت بشكل أفضل، وسيؤدي إلى أسواق رقمية أكثر عدلاً وانفتاحًا للجميع.

وأضافت: "كما سيعمل كتاب القواعد الحديث عبر السوق الموحدة على تعزيز الابتكار والنمو والقدرة التنافسية وسيزود المستخدمين بخدمات جديدة وأفضل وموثوق بها عبر الإنترنت، وسيدعم أيضًا توسيع نطاق المنصات الأصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الناشئة، مما يوفر لهم سهولة الوصول إلى العملاء عبر السوق الموحدة بأكملها مع خفض تكاليف الامتثال، علاوة على ذلك، ستحظر المقترحات الجديدة الشروط غير العادلة التي تفرضها المنصات عبر الإنترنت".

وقالت مارجريت فيستاجر، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية لأوروبا الملائمة للعصر الرقمي: "إن المقترحات الجديدة تخدم غرضًا واحدًا؛ وهو التأكد من أننا، كمستخدمين، نتمتع بإمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الآمنة عبر الإنترنت، وأن الشركات العاملة في أوروبا يمكنها المنافسة بحرية وعادلة عبر الإنترنت تمامًا كما تفعل في وضع عدم الاتصال.. هذا عالم واحد، يجب أن نكون قادرين على القيام بالتسوق بطريقة آمنة ونثق في الأخبار التي نقرأها".