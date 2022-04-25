الإثنين 25 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الموريتانى يهنئ ماكرون لفوزه بالانتخابات الفرنسية

الرئيس الموريتاني
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني

 هنأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة فوزه في الانتخابات.

وقال الرئيس الغزواني - بحسب بيان للرئاسة - "يسعدني أن أوجه إليكم التهاني بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية الفرنسية"، مضيفا: "يسعدني أن أواصل العمل معكم من أجل تعزيز العلاقات التاريخية التي تربط بين فرنسا وموريتانيا".

وتابع: "واثق من أننا سنواصل بذل جهودنا لتجسيد القيم الكبرى للعدالة والمساواة التي تؤسس لثقافة شعبينا".

وعلى صعيد آخر، بدأ أنصار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاحتفال بإعادة انتخابه بالموسيقى والرقص في ظل برج إيفل في باريس بعد ساعة من غلق مراكز الاقتراع.

ولوح مئات المحتفلين بأعلام فرنسا والاتحاد الأوروبي في أعقاب التوقعات التي أشارت إلى فوز كبير لماكرون على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.

وتقدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشكل حاسم على منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان، وسيعاد انتخابه رئيسا لفرنسا وفقا لتوقعات محطتي "فرانس 2" و "تي إف 1" بعد انتهاء الجولة الأخيرة من التصويت مساء اليوم الأحد.

وحصل ماكرون على نحو 58 % من الأصوات مقارنة بـ 42% للوبان، بحسب توقعات استطلاعات الرأي عقب انتهاء التصويت.

وينظر إلى ماكرون على أنه استفاد من رغبة الجمهور في الاستقرار والسياسات الوسطية في مواجهة الحرب في أوكرانيا.

كما حقق نجاحات في سوق العمل والخروج القوي للاقتصاد الفرنسي من أزمة فيروس كورونا.

وإذا ثبتت التوقعات عندما تظهر النتائج الرسمية، فسيكون ماكرون قد فاز بحصة أقل من الأصوات مما كان عليه عندما صعد ضد لوبان في عام 2017. وفاز ماكرون آنذاك بنسبة 66%.

من جهتها، أقرت مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان أمام حشد من مناصريها، بهزيمتها في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة الفرنسية.

واعتبرت أن ما حصدته من أصوات في الانتخابات الرئاسية يشكل "انتصارا مدويا"، بعدما حصدت نحو 42% من الأصوات مقابل 58% للرئيس المنتهية ولايته ايمانويل ماكرون الذي اعيد انتخابه

ووعدت لوبان  بـ"مواصلة" مسيرتها السياسية، مؤكدة أنها "لن تتخلى أبدا" عن الفرنسيين.

 

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وائل لطفي

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