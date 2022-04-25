الإثنين 25 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن مهنئا ماكرون: واشنطن وباريس ستتعاونان من أجل الدفاع عن الديمقراطية

بايدن وماكرون
بايدن وماكرون

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على إعادة انتخابه، واصفًا فرنسا بأنها "شريك رئيسي في مواجهة التحديات العالمية".

وقال بايدن على "تويتر": "أتطلع إلى استمرار تعاوننا الوثيق، بما في ذلك دعم أوكرانيا والدفاع عن الديمقراطية ومواجهة تغير المناخ".

ونشرت وزارة الداخلية الفرنسية، فجر يوم الإثنين، النتائج النهائية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد وفاز فيها الرئيس إيمانويل ماكرون بولاية ثانية.

وقالت الداخلية الفرنسية، إن ماكرون تحصل على 58,55 % من الأصوات، فيما تحصلت منافسته زعيمة اليمين مارين لوبان على 41,45 % من مجموع أصوات الناخبين.

وأصبح ماكرون بعد فوزه في الانتخابات أول رئيس يُعاد انتخابه منذ جاك شيراك في 2002.

تعاون ماكرون واشنطن الدفاع الديمقراطية باريس الدفاع عن الديمقراطية

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